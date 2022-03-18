UEFA Konferans Ligi’nde çeyrek ve yarı final eşleşmeleri

Avrupa'nın 3 numaralı kupası UEFA Konferans Ligi'nde çeyrek final ve muhtemel yarı final eşleşmeleri çekilen kura sonucu belli oldu.

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UEFA Konferans Ligi’nde çeyrek final turu kura çekimi İsviçre'nin Nyon kentinde bulunan UEFA'nın merkezinde yapıldı.

Çekilen kura ile Konferans Ligi’nde son 8 takım arasında oynanacak ve çıkacak sonuçlara göre oluşacak yarı final müsabakalarının eşleşmeleri de belirlenmiş oldu.

UEFA Koferans Ligi çeyrek final maçları 7 Nisan-14 Nisan tarihleri arasında oynanacak.

Çekilen kura sonucu çeyrek finalde oluşan eşleşmeler şu şekilde:

Bodo/Glimt – Roma

Feyenoord – Slavia Prag

Marsilya-PAOK

Leicester City – PSV

Avrupa Ligi'nde yarı final eşleşmeleri ise şöyle olacak:

Leicester City-PSV /// Bodo/Glimt-Roma

Feyenoord-Slavia Prague /// Marseille-PAOK

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