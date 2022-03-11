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UEFA Konferans Ligi’nde gecenin sonuçları

UEFA Konferans Ligi Son 16 Turu'nda ilk karşılaşmalar oynandı. 8 maçta toplam 30 gol atıldı.

Yayınlanma: 00:51 - 11 Mart 2022 Güncellenme:
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UEFA Konferans Ligi’nde gecenin sonuçları

Avrupa’nın 3 numaralı kupası UEFA Konferans Ligi’nde Son 16 Turu’nun ilk maçları oynandı. Gollü geçen gecede Feyenoord, Partizan’ı deplasmanda 5-2 yenerken; PSV ile Kopenhag 4-4 berabere kaldı.

Çeyrek finale yükselecek takımları belirleyecek rövanş maçları 17 Mart Perşembe günü oynanacak.

GECENİN SONUÇLARI

Slavia Prag 4-1 LASK Linz

Vitesse 0-1 Roma

Partizan 2-5 Feyenoord

PAOK 1-0 Gent

PSV 4-4 Kopenhag

Bodo / Glimt 2-1 AZ Alkmaar

Marsilya 2-1 Basel

Leicester City 2-1 Rennes