UEFA Konferans Ligi’nde gecenin sonuçları
UEFA Konferans Ligi Son 16 Turu'nda ilk karşılaşmalar oynandı. 8 maçta toplam 30 gol atıldı.
Avrupa’nın 3 numaralı kupası UEFA Konferans Ligi’nde Son 16 Turu’nun ilk maçları oynandı. Gollü geçen gecede Feyenoord, Partizan’ı deplasmanda 5-2 yenerken; PSV ile Kopenhag 4-4 berabere kaldı.
Çeyrek finale yükselecek takımları belirleyecek rövanş maçları 17 Mart Perşembe günü oynanacak.
GECENİN SONUÇLARI
Slavia Prag 4-1 LASK Linz
Vitesse 0-1 Roma
Partizan 2-5 Feyenoord
PAOK 1-0 Gent
PSV 4-4 Kopenhag
Bodo / Glimt 2-1 AZ Alkmaar
Marsilya 2-1 Basel
Leicester City 2-1 Rennes