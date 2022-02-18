UEFA Konferans Ligi’nde gecenin sonuçları
Temsilcimiz Fenerbahçe'nin de mücadele ettiği UEFA Konferans Ligi Play-Off Turu'nda heyecan sekiz maçla devam etti.
UEFA Konferans Ligi Play-Off Turu’nda ilk maçlar sona erdi. Sekiz maçın oynandığı turda temsilcimiz Fenerbahçe, Slavia Prag’a sahasında 3-2 mağlup olurken, milli futbolcu Cengiz Ünder’in forma giydiği Marsilya, evinde oynadığı maçta Qarabağ’ı 3-1 mağlup etti.
Marsilya, Arkadiusz Milik’in 41 ve 44. dakikalarda attığı gollerle soyunma odasına 2-0 galip girdi. İkinci yarıda Qarabağ, 85. dakikada Kady’nin kaydettiği golle farkı bire indirdi. 90+2’de sahneye çıkan Dimitri Payet, maçın sonucunu belirledi.
Karşılaşmaya ilk 11’de başlayan milli futbolcu Cengiz Ünder, 69. dakikada yerini Cheikh Dieng’e bıraktı.
UEFA Konferans Ligi’nde oynanan maçlarda şu sonuçlar alındı:
Fenerbahçe 2-3 Slavia Prag
Midtjylland 1-0 PAOK
Rapid Wien 2-1 Vitesse
PSV Eindhoven 1-0 Maccabi Tel Aviv
Marsilya 3-1 Qarabağ
Leicester 4-1 Randers
Celtic 1-3 Bodo/Glimt
Sparta Prag 0-1 Partizan