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UEFA Konferans Ligi’nde gecenin sonuçları

Temsilcimiz Fenerbahçe'nin de mücadele ettiği UEFA Konferans Ligi Play-Off Turu'nda heyecan sekiz maçla devam etti.

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UEFA Konferans Ligi’nde gecenin sonuçları

UEFA Konferans Ligi Play-Off Turu’nda ilk maçlar sona erdi. Sekiz maçın oynandığı turda temsilcimiz Fenerbahçe, Slavia Prag’a sahasında 3-2 mağlup olurken, milli futbolcu Cengiz Ünder’in forma giydiği Marsilya, evinde oynadığı maçta Qarabağ’ı 3-1 mağlup etti.

Marsilya, Arkadiusz Milik’in 41 ve 44. dakikalarda attığı gollerle soyunma odasına 2-0 galip girdi. İkinci yarıda Qarabağ, 85. dakikada Kady’nin kaydettiği golle farkı bire indirdi. 90+2’de sahneye çıkan Dimitri Payet, maçın sonucunu belirledi.

Karşılaşmaya ilk 11’de başlayan milli futbolcu Cengiz Ünder, 69. dakikada yerini Cheikh Dieng’e bıraktı.

UEFA Konferans Ligi’nde oynanan maçlarda şu sonuçlar alındı:

Fenerbahçe 2-3 Slavia Prag

Midtjylland 1-0 PAOK

Rapid Wien 2-1 Vitesse

PSV Eindhoven 1-0 Maccabi Tel Aviv

Marsilya 3-1 Qarabağ

Leicester 4-1 Randers

Celtic 1-3 Bodo/Glimt

Sparta Prag 0-1 Partizan

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