UEFA Konferans Ligi’nde Son 16 Turu kuraları çekildi
UEFA Konferans Ligi'nde son 16 turu eşleşmeleri çekilen kura sonrasında belli oldu.
Avrupa futbolunun kulüpler düzeyindeki 3. turnuvası olan ve bu sezon ilk kez düzenlenen UEFA Konferans Ligi’nde son 16 turu eşleşmeleri belli oldu. İsviçre’nin Nyon şehrinde çekilen kurada temsilcimiz Fenerbahçe’yi eleyen Çekya ekibi Slavia Prag, Avusturya ekibi LASK Linz ile eşleşti.
İlk maçlar 10 Mart Perşembe, rövanş karşılaşmaları ise 17 Mart Perşembe günü oynanacak.
UEFA KONFERANS LİGİ SON 16 TURU
- Marsilya – Basel
- Leicester – Rennes
- PAOK – Genk
- Roma – Vitesse
- PSV Eindhoven – Kopenhag
- Slavia Prag – LASK Linz
- Bodo Glimt – AZ Alkmaar
- Partizan – Feyenoord