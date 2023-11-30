UEFA PSG Newcastle United maçındaki hakem skandalını affetmedi

PSG ile Newcastle United arasında oynanan Şampiyonlar Ligi maçındaki hakem skandalına hemen ceza geldi. Maçtaki VAR Tomasz Kwiatkowski ve AVAR Ivan Bebek dün akşamki görevlerinden alındı. Bebek’in yerine Alper Ulusoy atandı.

Sozcu.com.tr

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UEFA Şampiyonlar Ligi F Grubu'nda önceki gece oynanan PSG-Newcastle United maçına hakem kararları damga vurdu.

İngiliz ekibinin 1-0 önde olduğu 90+5. dakikada Fransız takımından Dembele'nin içeri çevirdiği top Livramento'nun göğsünden sekip eline çarptı, Polonyalı hakem Szymon Marciniak oyunu devam ettirdi. VAR hakemi Tomasz Kwiatkowski'nin uyarısıyla pozisyonu ekrandan izleyen Marciniak penaltı verirken Mbappe 90+8'de atışı gole çevirip 1-1'lik skoru ilan etti.

Hatalı karar sonrası hemen harekete geçen UEFA, VAR hakemi Kwiatkowski ve AVAR'daki yardımcısı Ivan Bebek'in (Olaylı Braga-Fenerbahçe maçının hakemi) dün akşam D Grubu'nda oynanan Real Sociedad-Salzburg karşılaşmasındaki görevlerinden aldı. VAR'a Alman Marco Fritz, AVAR'a ise yine önceki günkü Lazio-Celtic maçında Halil Umut Meler'in penaltı kararına yaptığı müdahaleyle haklı olarak iptal ettiren Alper Ulusoy atandı.