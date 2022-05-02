UEFA, Rusya’ya yaptırım kararını bir yıl daha uzattı

UEFA, Rusya kulüplerinin 2022-2023 sezonunda da Avrupa kupalarına katılmayacağını açıkladı.

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UEFA, Rusya'nın Ukrayna'yı işgal etmesinin ardından Rus kulüplerinin Avrupa kupalarında mücadele etmesini engelleme kararını sürdürdü.

UEFA'dan yapılan açıklamada 2022 – 2023 sezonunda da Rusya takımlarının UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi ve UEFA Konferans Ligi'nde mücadele edemeyeceğini açıkladı.

RUSYA ÇAREYİ ASYA’DA BULMUŞTU

Rusya'daki kaynaklar, Mart ayı sonunda Rusya Futbol Federasyonu'nun UEFA'dan AFC'ye geçiş yapmayı planladığını, bu durumun artılarını ve eksilerini tartışmaya başladığını yazmıştı.

Böyle bir durumun gerçekleşmesi halinde, Rusya Dünya Kupası için Asya eleme turnuvasına katılabilecek ve Avrupa Şampiyonası yerine Asya Kupası'nda yer alabilecek. Kulüpler ise, UEFA Şampiyonlar Ligi yerine Asya Şampiyonlar Ligi'nde ve Avrupa Ligi yerine AFC Kupası'nda mücadele edecek.

Ancak bu durumun, diğer Asya federasyonları tarafından onaylanması gerekecek.