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UEFA Uluslar Ligi’nde gecenin sonuçları! Dev maçta galip yok

UEFA Uluslar Ligi'nde 6 maç oynandı. Almanya ile İngiltere arasında oynanan karşılaşmada galip çıkmadı.

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UEFA Uluslar Ligi’nde gecenin sonuçları! Dev maçta galip yok

UEFA Uluslar Ligi heyecanı, A, B ve C liglerinde oynanan 6 karşılaşma ile sürdü.

Günün öne çıkan karşılaşmasında UEFA Uluslar A Ligi 3’üncü Grup’ta Almanya, İngiltere’yi konuk etti. Dev maç, Jonas Hofmann ve Harry Kane’in karşılıklı golleriyle 1-1’lik eşitlikle sona erdi.

UEFA Uluslar Ligi’nde bugün oynanan 6 karşılaşmada alınan sonuçlar şöyle:

A LİGİ 3’ÜNCÜ GRUP

Almanya – İngiltere: 1-1

İtalya – Macaristan: 2-1

B LİGİ 3’ÜNCÜ GRUP

Finlandiya – Karadağ: 2-0

Bosna-Hersek – Romanya: 1-0

C LİGİ 1’İNCİ GRUP

Litvanya – TÜRKİYE: 0-6

Faroe Adaları – Lüksemburg: 0-1

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