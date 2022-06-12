UEFA Uluslar Ligi’nde gecenin sonuçları! İspanya liderliğe yükseldi

UEFA Uluslar Ligi'nde 9 maç oynandı. A Ligi 2. Grup maçında Çekya'yı yenen İspanya, Portekiz'in İsviçre'ye mağlup olmasıyla liderlik koltuğuna oturdu.

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UEFA Uluslar Ligi’nde heyecan, oynanan 9 karşılaşma ile devam etti. A Ligi 2. Grup’ta İspanya ile Çekya karşı karşıya gelirken, İsviçre de Portekiz’i konuk etti.

İspanya, Çekya’yı her iki yarıda bulduğu gollerle 2-0 mağlup ederek grupta liderliğe yükseldi. İspanya’nın gollerini 24. dakikada Carlos Soler ve 75. dakikada Pablo Sarabia kaydetti. Grubun diğer maçında haftaya lider giren Portekiz, deplasmanda İsviçre’ye 1-0 yenilerek koltuğu İspanya’ya kaptırdı. İsviçre’yi galibiyete taşıyan gol, maçın 1. dakikasında Haris Seferovic’ten geldi.

Böylece puanını 8 yapan İspanya birinci sıraya yükselirken, 7 puanda kalan Portekiz 2. sıraya geriledi. Çekya 4 puanla üçüncü, İsviçre ise 3 puanla 4. sırada yer aldı.

BAKASETAS SESSİZ KALDI

C Ligi 2. Grup’ta Yunanistan, sahasında Kosova’yı konuk etti. Yunanistan’ın oynadığı son üç maçta da ağları havalandırmayı başaran Trabzonspor’un yıldızı Anastasios Bakasetas, bu kez suskun kaldı. Maça ilk 11’de başlayan Anastasios Bakasetas, 85. dakikada yerini Dimitris Giannoulis’e bıraktı.

İlk yarısı golsüz berabere biten karşılaşmada Yunanistan’ı galibiyete oyuna sonradan giren futbolcular taşıdı. 59. dakikada oyuna dahil olan Georgios Giakoumakis, 71. dakikada Yunanistan’ın ilk golünü kaydetti. Maça 46. dakikada giren Petros Mantalos ise 90+9. dakikada attığı golle skoru belirledi. Rakibini 2-0 mağlup eden Yunanistan, grupta 3’te 3 yaparak zirvedeki yerini korudu.

ULUSLAR LİGİ’NDE GECENİN SONUÇLARI

A LİGİ 2. GRUP

İspanya 2-0 Çekya

İsviçre 1-0 Portekiz

B LİGİ 4. GRUP

Norveç 3-2 İsveç

Slovenya 2-2 Sırbistan

C LİGİ 2. GRUP

Kuzey İrlanda 2-2 Güney Kıbrıs

Yunanistan 2-0 Kosova

C LİGİ 4. GRUP

Gürcistan 0-0 Bulgaristan

Makedonya 4-0 Cebelitarık

D LİGİ 2. GRUP

Malta 1-0 San Marino