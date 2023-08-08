UEFA’dan Atilla Karaoğlan’a görev
Lech Poznan ile Spartak Trnava arasında oynanacak UEFA Avrupa Konferans Ligi üçüncü eleme turu maçını hakem Atilla Karaoğlan yönetecek.
UEFA Avrupa Konferans Ligi üçüncü eleme turunda Polonya’nın Lech Poznan ile Slovakya’nın Spartak Trnava takımları arasında 10 Ağustos Perşembe günü oynanacak ilk maçta hakem Atilla Karaoğlan görev alacak.
Türkiye Futbol Federasyonu’ndan (TFF) yapılan açıklamada, Polonya’nın Poznan şehrinde bulunan Poznan Stadı’nda TSİ 21.00’de başlayacak mücadelede Karaoğlan’ın yardımcılıklarını Ceyhun Sesigüzel ile Cevdet Kömürcüoğlu’nun üstleneceği belirtildi. Müsabakanın dördüncü hakemliğini ise Bahattin Şimşek’in üstleneceği aktarıldı.
Öte yandan Sabri Çelik, Kazakistan’ın Tobol ile Kuzey İrlanda’nın Derry takımları arasında 10 Ağustos Perşembe günü oynanacak UEFA Avrupa Konferans Ligi üçüncü eleme turu ilk maçında hakem gözlemcisi olarak görev yapacak.
Türkiye Futbol Federasyonu’ndan (TFF) yapılan açıklamaya göre, Kazakistan’ın Kostanay şehrindeki Tsentralniy Stadı’nda oynanacak mücadele, TSİ 20.00’de başlayacak. Karşılaşmayı Avusturya Futbol Federasyonundan Stefan Ebner yönetecek.(AA)