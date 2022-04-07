UEFA’dan Finansal Fair-Play’e düzenleme

Finansal Fair-Play konusunda yeni adımlar atan UEFA, kulüplerin elde ettiği gelirlerin %70’ini harcayabileceğini duyurdu.

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UEFA Başkanı Aleksander Ceferin yönetiminde toplanan UEFA Yürütme Komitesi, 2022 Haziran’dan geçerli olmak üzere kulüplerin elde ettiği gelirlerin %70’ini harcayabileceğini açıkladı. Futbol takım harcamaları (transfer ücretleri, oyuncu maaşları, menajer ücretleri) bir kulübün gelirinin %70’ini geçmeyecek şekilde ayarlama kararı aldığını duyurdu.

Yapılan açıklamada, “Yeni mali düzenlemeler Haziran 2022’de yürürlüğe girecek ve kulüplerin uyum sağlamaları adına 3 yıl içinde kademeli olarak uygulanacaktır” ifadelerine yer verildi.

Ceferin de toplantı sonrasında, “UEFA, kulüplerin yeni zorlukların üstesinden gelmesine yardımcı olmak için yeni önlemler almıştır. Kabul edilebilir sapma oranı 3 yılda 30 milyon Euro yerine 60 milyon Euro’ya yükseltilmiştir” dedi.