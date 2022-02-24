UEFA’dan, Rusya-Ukrayna krizi sonrası olağanüstü toplantı kararı

Rusya ile Ukrayna arasında yaşanan gerilim nedeniyle UEFA, acil toplantı kararı aldı.

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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in sabah saatlerinde yaptığı konuşma sonrası Rus askerlerinin Ukrayna’ya girmesi, UEFA’yı harekete geçirdi. UEFA Başkanı Aleksander Ceferin, UEFA İcra Kurulu’nu olağanüstü toplantıya çağırdı.

Yarın olağanüstü toplanacak olan UEFA İcra Kurulu’nun, Rusya ile Ukrayna arasında yaşanan krizi değerlendireceği öğrenildi. Kurulun, Rusya’nın St. Petersburg kentindeki Krestovsky Stadı’nda oynanması planlanan 2022 Şampiyonlar Ligi finalinin başka bir şehre alınmasını görüşeceği belirtildi. Kurulun ayrıca, Şampiyonlar Ligi sponsoru olan Rusya’nın en büyük doğalgaz şirketi Gazprom ile olan anlaşmayı da masaya yatıracağı iddia edildi.

Toplantı hakkında “Gereken kararların alınacağı” vurgusu yapıldı.