Ukraynalı iki futbolcu savaşta hayatını kaybetti!

Rusya ve Ukrayna arasındaki savaşın boyutu artarken, iki Ukraynalı futbolcunun hayatını kaybettiği öğrenildi. Karpaty Lviv’de forma giyen 21 yaşındaki Vitalii Sapylo ve 25 yaşındaki FC Gostomel oyuncusu Dmytro Martynenko, Rus saldırılarının kurbanı oldu.

Sapylo’nun, 25 Şubat Cuma günü Kiev yakınlarında Rus güçleriyle çıkan çatışma sırasında vurularak hayatını kaybettiği öğrenilirken, kulübü bu bilgiyi doğruladı. 25 yaşındaki Marynenko’nun ise, evine düzenlenen bir bombalamanın ardından annesiyle birlikte öldürüldüğü açıklandı.

FIFPro’dan yapılan duyuruda, “Dualarımız Ukraynalı futbolcular Vitalii Sapylo ve Dmytro Martynenko’nun aileleri, dostları ve takım arkadaşlarıyla birlikte. Bu savaşta futbolun ilk kayıpları oldular. İkisi de huzur içinde uyusun” denildi. FIFA ve UEFA, bu hafta Rus takımlarının bir sonraki duyuruya kadar uluslararası ve kulüp müsabakalarından men edildiğini duyurmuştu.

