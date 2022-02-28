Ukraynalı Yaremchuk, Benfica taraftarının desteği sonrası gözyaşlarını tutamadı

Ukrayna Milli Takımı'nın futbolcusu Roman Yaremchuk, oyuna girerken tüm stadın kendisini alkışlayıp destek vermesi karşısında duygulan ve ağlamamak için kendisini zor tutsa da gözyaşlarına hakim olamadı.

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Rusya’nın Ukrayna’yı işgal etmesi tüm dünyada endişe ve kortku yaratırken, dünyanın Ukrayna’ya ve halkına desteği devam ediyor. Dünya liderleri, Rusya için yaptırım kararları alırken; spor kamuoyu da işgale sessiz kalmayarak Rusya’ya tepkilerini gösteriyor.

Son olarak Portekiz Ligi’nde Benfica’nın Vitoria Guimaraes ile oynadığı karşılaşmada Ukraynalı forvet Roman Yaremchuk’a büyük destek verildi. 62. dakikada oyuna dahil olan ve koluna kaptanlık pazubendi takılan Yaramchuk’u tüm stat ayakta alkışladı.

KENDİSİNİ TUTTU AMA HAKİM OLAMADI

Tribünlerde yer alan Ukrayna bayrakları ve savaş karşıtı pankartların ekrana gelmesinin ardından stattaki tüm Benfica taraftarı, Ukraynalı oyuncularını ayakta alkışladı. Yaremchuk verilen destek karşısında kendisini tutmaya çalışsa da gözleri doldu.

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