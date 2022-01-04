Uli Hoeness: ‘Aşı yaptırmayanları dışlamalıyız’

Bayern Münih'in Onursal Başkanı Uli Hoeness, artan Covid-19 vakalarının ardından bir gazeteye verdiği röportajla gündeme geldi.

Sozcu.com.tr

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Dünyada Covid-19 vakaları yeniden sıçrama yaparken, futbol sahaları da hastalıktan nasibini almaya devam ediyor. Almanya takımlarından Bayern Münih’in Onursal Başkanı Uli Hoeness, aşı yaptırmak istemeyen futbolcularla ilgili dikkat çeken ifadeler kullandı.

Die Zeit gazetesine röportaj veren Hoeness, “Aşı olmayan birine karşı oldukça militan olabilirim. Bence bu insanları sistematik olarak dışlamalıyız. Çünkü aşı yaptırmamak oldukça düşüncesizce” ifadelerini kullandı.

Hoenes, Bayern Münih’in yıldızı Joshua Kimmich ile de bu konu üzerinde konuştu. Kimmich, uzun süredir Covid-19 aşısı olmayan bir grup Bayern oyuncusundan biriydi. Haftalar sonra bugün negatif sonuç veren ve 47 gün sonra sahalara dönen Kimmich ile görüşen Hoeness, milli futbolcunun aşı yaptıracağını söyledi. Hoeness, başlangıçta aşılanmayan Jamal Musiala, Maxim Choupo Moting ile de benzer görüşmeler yaptı.

“BANA KALSA ÇİN’E GİDİP…”

Almanya’daki eski hükümetin pandemi politikasından memnun olmadığını söyleyen Hoeness, aşılama sürecinin yavaşlığından şikayet etti. Hoeness, “Ülkemiz için maske ve aşı alma görevi bana verilseydi seve seve yapardım. İlk uçakla Çin’e gider ve bütün firmalarla görüşürdüm” dedi.