Ülke puanı sıralaması: Galatasaray’ın galibiyetiyle 1 sıra daha yükseldik

Avrupa kupalarına katılacak takımların sayısını ve mücadele edecekleri turnuvaları belirleyen UEFA ülkeler sıralamasında Galatasaray'ın galibiyetiyle bir sıra daha yükseldik. Şimdi gözler perşembe günü Adana Demirspor, Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin oynayacağı karşılaşmalarda...

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Ülke puanı sıralaması gelecek yıllarda Avrupa kupalarına kaç takımımızın katılacağını ve hangi turnuvada mücadele edeceğini belirlemek için kullanılıyor. Geçtiğimiz yıl Avrupa kupalarında en çok puan toplayan 10 ülkeden biri olan Türkiye, geçtiğimiz yıllarda elde ettiği düşük puanlar nedeniyle 20. sıraya kadar gerilemişti ancak son dönemde gösterilen performans sayesinde yeniden Şampiyonlar Ligi'ne iki takım gönderme şansı oluştu.

GALATASARAY’IN GALİBİYETİ 1 SIRA YÜKSELTTİ

Galatasaray’ın Şampiyonlar Ligi 3. Ön Eleme Turu’ndaki ilk maçında Olimpija Ljubljana’yı deplasmanda 3-0 yenmesiyle UEFA ülke puanı sıralamasında bir sıra yükseldik.

Temsilcilerimiz Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Adana Demirspor’un alacağı her galibiyet, beraberlik ve atlayacağı turları ülke puanımızı yükseltecek. Sarı-kırmızılıların aldığı galibiyetle Türkiye 12. sıradan 11. sıraya yükseldi.

28.600 puana ulaşan Türkiye, 28.475 puanı olan ve 5 takımından sadece 4’ünün yoluna devam ettiği İsviçre’yi geride bıraktı. 4 temsilcimiz de elemeleri başarıyla geçip gruplara kalmaları halinde ilk 10’a girme şansımız oldukça yükselecek.

SIRALAMADA SON DURUM

9- İskoçya: 30.650

10- Avusturya: 29.000

11- TÜRKİYE : 28.600

12- İsviçre: 28.475

13- Sırbistan: 27.175

14: Ukrayna: 25.000

ŞAMPİYONLAR LİGİNE İKİ TAKIM NASIL GİDER?

Ülke puanı sıralamasında elde edilen puanlar ertesi sene değil, iki sene sonra fayda sağlıyor. 2022-2023 sezonunda Avrupa'da gösterilen başarılı performans sayesinde 2024-2025 yılında yeniden 5 takım ile Avrupa'da yer alacağız. Beş takımdan ikisi Şampiyonlar Ligi'ne giderken iki takım da eleme aşamasında başlayacak.

Türkiye bu yıl ülke puanı sıralamasında ilk 10'a girmesi halinde 2025-26 sezonunda Şampiyonlar Ligi'ne 2, Avrupa Ligi'ne 1, Konferans Ligi'ne 2 takım gönderecek. Şampiyonlar Ligi'ne gönderilen 2 takımdan 1'i doğrudan grup aşamasında başlayacak.