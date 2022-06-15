Uluslar Ligi’nde gecenin sonuçları… İtalya Almanya’da, İngiltere evinde dağıldı

UEFA Uluslar Ligi'nde 4'üncü hafta, 4 grupta oynanan 12 karşılaşma ile sona erdi.

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UEFA Uluslar A, B, C ve D Ligi’nde 4’üncü hafta, oynanan 12 karşılaşma ile tamamlandı.

Günün dikkat çeken karşılaşmasında A Ligi 3’üncü Grup’ta Almanya sahasında İtalya’yı 5-2 mağlup etti. Grubun diğer karşılaşmasında ise Macaristan, deplasmanda İngiltere’yi 4-0 mağlup ederek gruptaki liderliğini sürdürdü.

Almanya ile İtalya arasında oynanan karşılaşmada ev sahibi ekibin gollerini 10. dakikada Joshua Kimmich, 45+4. dakikada penaltından İlkay Gündoğan, 51. dakikada Thomas Müller, 68 ve 69. dakikalarda Timo Werner kaydetti. İtalya’nın golleri ise 78. dakikada Wilfried Gnonto ve 90+4. dakikada Alessandro Bastoni’den geldi.

İNGİLTERE EVİNDE DAĞILDI

İngiltere’nin evinde oynadığı ve Macaristan’a 4-0 kaybettiği karşılaşmada goller 16 ve 70. dakikada Roland Sallai, 80. dakikada Zsolt Nagy ve 89. dakikada Daniel Gazdag’dan geldi. İngiltere, 82. dakikada John Stones’un ikinci sarı karttan kırmızı kartla oyun dışı kalmasıyla mücadeleyi 10 kişi tamamladı.

Uluslar Ligi’nde oynanan 12 karşılaşmada alınan sonuçlar şu şekilde:

A Ligi 3’üncü Grup

Almanya – İtalya: 5-2

İngiltere – Macaristan: 0-4

A Ligi 4’üncü Grup

Hollanda – Galler: 3-2

Polonya – Belçika: 0-1

B Ligi 1’inci Grup

Ukrayna – İrlanda Cumhuriyeti: 1-1

Ermenistan – İskoçya: 1-4

B Ligi 3’üncü Grup

Bosna-Hersek – Finlandiya: 3-2

Romanya – Karadağ: 0-3

C Ligi 1’inci Grup

Lüksemburg – Faroe Adaları: 2-2

Türkiye – Litvanya: 2-0

D Ligi 1’inci Grup

Liechtenstein – Letonya: 0-2

Moldova – Andorra: 2-1