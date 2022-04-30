Ünlü menajer Mino Raiola hayatını kaybetti

Pogba, Ibrahimovic, Haaland, Balotelli, Donnarumma gibi dünyaca ünlü futbolcuların menajerliğini yapan Mino Raiola hayatını kaybetti. Raiola ailesi, ünlü menajerin öldüğünü resmen duyurdu.

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Futbol dünyasının ünlü futbol menajerlerinden Mino Raiola, 54 yaşında hayatını kaybetti. 1 aydır Milano’daki San Raffaele Hastanesi’nde tedavi gören Raiola’nın üzücü haberini ailesi paylaştı.

Geçtiğimiz günlerde de Raiola’nın hayatını kaybettiğine dair haberler çıkmış ancak, ailesi bu durumu yalanlamıştı. Ünlü menajerin hastalığı hakkında bilgi paylaşılmazken, sağ kolu Jose Fortes Rodriguez en son yaptığı açıklamada durumunun kötü olduğunu belirtmişti.

ÜNLÜ FUTBOLCULARIN VAZGEÇİLMEZİ

Mino Raiola; Paul Pogba, Zlatan Ibrahimovic, Erling Haaland, Matthijs de Ligt, Gianluigi Donnarumma, Marco Verratti ve Mario Balotelli gibi isimlerin menajerliğini yapıyordu.

İtalya'dan Hollanda'ya göçen, restoran sahibiyken tanıştığı isimler sayesinde futbol menajerliğine adım atan, pazarlık becerisi sayesinde yıldız futbolcuların da tercihi olan Raiola'nın Forbes'a göre 68 milyon Sterlin serveti bulunuyordu.

Raiola, futbol tarihinin en büyük transferlerinde başrol oynayıp futbolcuların yıllık ücreti kadar komisyon almasıyla da manşetleri süslemişti. Ünlü menajer, 2016'da Juventus'tan Manchester United'a 89 milyon sterlinlik dünya rekoru Pogba satışından 20 milyon sterlin kazandığı belirtilmişti.