Ünlü menajer Mino Raiola hayatını kaybetti

1 ay önce sağlık sorunu nedeniyle hastaneye kaldırılan ünlü menajer Mino Raiola, hayatını kaybetti.

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Futbol dünyasının en önemli menajerlerinden olan Mino Raiola, 54 yaşında hayatını kaybetti. İtalyan medyasında yer alan haberlere göre; Raiola bir süredir hastalıkla savaşıyordu.

Mino Raiola; Paul Pogba, Zlatan Ibrahimovic, Erling Haaland, Matthijs de Ligt, Gianluigi Donnarumma, Marco Verratti ve Mario Balotelli gibi isimlerin menajerliğini yapıyordu.

İtalya’dan Hollanda’ya göçen, restoran sahibiyken tanıştığı isimler sayesinde futbol menajerliğine adım atan, pazarlık becerisi sayesinde yıldız futbolcuların da tercihi olan Raiola’nın Forbes’a göre 68 milyon Sterlin serveti bulunuyordu.

Raiola, futbol tarihinin en büyük transferlerinde başrol oynayıp futbolcuların yıllık ücreti kadar komisyon almasıyla da manşetleri süslüyordu. Ünlü menajer, 2016’da Juventus’tan Manchester United’a 89 milyon sterlinlik dünya rekoru Pogba satışından 20 milyon sterlin kazandığı belirtilmişti.