Vedat Muriqi, Atletico Madrid’i yıktı!
İspanya La Liga'da Atletico Madrid'i konuk eden Mallorca, güçlü rakibini Vedat Muriqi'nin golüyle devirdi ve haftalar sonra kazanarak kümede kalma adına kritik bir galibiyete imza attı.
La Liga’da 7 maçtır yenilen ve küme düşme hattına kadar gerileyen Mallorca, ilk 4 içinde yer alma mücadelesi veren Atletico Madrid’i ağırladı.
Hafta içi Şampiyonlar Ligi’nde Manchester City deplasmanından 1-0’lık yenilgiyle ayrılan Atletico Madrid, deplasmanda karşılaştığı Mallorca’ya da 1-0 mağlup oldu. Mallorca’nın golünü 68. dakikada penaltıdan Vedat Muriqi kaydetti.
Bu sonuçla 29 puana ulaşan Mallorca 17. sıraya yükselirken, 4. sıradaki Atletico Madrid 57 puanda kaldı.