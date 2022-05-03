Villarreal direnemedi, Şampiyonlar Ligi’nde ilk finalist Liverpool oldu!

Liverpool, ilk maçta 2-0 yendiği Villarreal karşısında rövanşın ilk yarısını 2-0 geride kapatsa da ikinci yarı geri dönmeyi başardı. İngiliz devi, ikinci yarıda 3 gol atıp rakibini 3-2 mağlup ederek Şampiyonlar Ligi'nde finale çıktı.

Sozcu.com.tr

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Şampiyonlar Ligi’nde ilk finalist belli oldu. Villarreal ile Liverpool, 2-0’ın rövanşında El Madrigal Stadı’nda karşı karşıya geldi. İlk maçtaki avantajını, rövanşın ilk yarısında elinden kaçıran Liverpool, ikinci yarıda büyük bir reaksiyon gösterip ilk yarıdaki oyundan bambaşka bir performansla rakibini 3-2 mağlup etti.

Ev sahibi takımın gollerini 3’te Dia, 41’de Coquelin kaydetti. Liverpool’un geri dönüş golleri ise 62. dakikada Fabinho, 67. dakikada Diaz ve 74’te Mane’den geldi. Villarreal’de Capoue 63 ve 85. dakikalarda gördüğü sarı kartlarla takımını 10 kişi bıraktı.

İspanya’dan mutlu dönen Liverpool, Şampiyonlar Ligi finalindeki rakibini beklemeye başladı.

Şampiyonlar Ligi’nin yarı finalinin diğer ayağında Real Madrid ile Manchester City 4-3’ün rövanşında İspanya’da karşı karşıya gelecek.

Final 28 Mayıs Cumartesi günü TSİ 22.00’de Fransa’nın Paris kentinde Stade de France’ta oynanacak.

MAÇ GOLLE BAŞLADI

Villarreal, 2-0’ın rövanşına çok istekli ve baskılı başladı. Bu baskı 3. dakikada golü getirdi. Sol kanattan Estupinan ortasına arka direkte Capoue dokundu. Top kale sahası içerisindeki Dia’nın öne geldi. Senegalli forvet bomboş pozisyonda golünü atarak Villarreal’i 1-0 öne geçirdi.

COQUELIN 2 YAPTI

41. dakikada El Madrigal’i çıldırtan gol geldi. Yarı sahadan uzun topla çıkan Villarreal’de Capoue sağ kanattan ceza sahasına girdi. Çizgiye inen Fransız oyuncu, kafasını kaldırıp arka direğe ortasını yaptı. Coquelin çok iyi yükselerek Alexander-Arnold’un üzerinden kafa vuruşuyla skoru 2-0’a getirdi.

LIVERPOOL ARADIĞINI 62’DE BULDU

62. dakikada Fabinho, göbekten Villarreal ceza sahasına girdi. Salah ile verkaça giren Brezilyalı orta saha çaprazdan girdiği ceza sahasında sert bir şut çekerek kaleci Rulli’nin bacak arasından topu filelere gönderip avantajı yeniden Liverpool’a getirdi: 2-1.

DIAZ İYİCE RAHATLATTI

Liverpool 5 dakika sonra 2. golü bularak skoru 2-2’ye getirdi. Alexander-Arnold’un sağ kanattan yaptığı ortaya ceza sahasında Diaz bomboş pozisyonda yaptığı kafa vuruşuyla topu Rulli’nin bacak arasından filelerle buluşturarak Liverpool’u 2-2’lik beraberliğe taşıyıp takımını iyice rahatlattı.

MANE REKORA ORTAK OLDU

74. dakikada tamamen rakip yarı sahada olan Villarreal’in savunmayı boş bırakmasıyla Mane yarı sahada ok gibi fırladı. Kalesini terk eden Rulli’den de sıyrılan Mane, ceza sahasına girip topu boş kaleye gönderdi ve Liverpool’u 3-2 öne geçirdi.

Mane bu golle Şampiyonlar Ligi eleme turlarındaki 15. golünü atarak 14 gollü Didier Drogba’yı geçip bu turlarda en çok gol atan Afrikalı futbolcu oldu.

Senegalli yıldız ayrıca, bir İngiliz takımıyla eleme turlarında en çok gol atan ikinci futbolcu oldu. Mane, Chelsea efsanesi Lampard’ın 15 gollü rekoruna orta koldu.

LIVERPOOL KUPA 1’İ 6 KEZ KAZANDI

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli turnuvasında 2017-2018 ve 2018-2019 sezonlarında üst üste final oynama başarısı gösteren kırmızı-beyazlılar 2 yıl aranın ardından yeniden final heyecanı yaşayacak.

2005 yılında İstanbul'da oynanan ve Milan'a karşı 3-0 geride olduğu maçta tarihi geri dönüşle penaltı atışları sonrası kupaya uzanan Liverpool, 2006-2007 sezonundaki finalde ise bu kez rakibine 2-1 ile boyun eğmişti. 2018 finalinde Real Madrid'e 3-1 kaybeden Liverpool, bir sonraki sezon ise Tottenham'ı 2-0 yenerek 6. kez kupanın sahibi olmuştu. 1976-1977, 1977-1978, 1980-1981, 1983-1984, 2004-2005 ve 2018-2019 sezonlarında şampiyon olan İngiliz kulübü, 3 kez de finalde kaybetti.

KLOPP İLE 3. ŞAMPİYONLAR LİGİ FİNALİ

2012-2013 sezonunda Borussia Dortmund'un başında iken Şampiyonlar Ligi'nde ilk final deneyimini yaşayan Jürgen Klopp, Liverpool ile 2017-2018 sezonunda bir kez daha final heyecanı yaşamıştı. 2019'da Tottenham'ı finalde eleyerek ilk kez kupanın sahibi olan Alman teknik adam, bu sezon Kırmızılar ile 3. kez, kariyerindeki 4. Şampiyonlar Ligi finaline çıkacak. Klopp, Liverpool ile kazandığı Şampiyonlar Ligi şampiyonluğunun yanı sıra Premier Lig, Lig Kupası, UEFA Süper Kupa ve FIFA Dünya Kulüpler Kupası'nı kazanma başarısı gösterirken, bir kez de UEFA Avrupa Ligi'nde final oynadı.