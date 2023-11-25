Vissel Kobe, J1 Ligi’nde şampiyonluğu ilan etti!

Vissel Kobe, Nagoya Grampus ile yaptığı maçta 2-1 galip gelerek J1 Ligi'nde ilk şampiyonluğunu elde etti. Ide Haruya ve Muto Yoşinori'nin golleriyle tarih yazdı.

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Japonya J1 Futbol Ligi’nde lider konumda bulunan Vissel Kobe, lig tablosunun 5. sıradaki takımı Nagoya Grampus ile kendi sahasında karşılaştı. Bu önemli mücadeleden 2-1 galip ayrılan Kobe, J1 Ligi’nde tarihindeki ilk şampiyonluğunu kazandı.

Kobe’nin Misaki Park Stadyumu’nda gerçekleşen bu karşılaşmada, Vissel Kobe, 12. dakikada orta saha oyuncusu Ide Haruya ve 14. dakikada tecrübeli forvet Muto Yoşinori’nin golleriyle 2-0 öne geçti.

Rakip takım Nagoya Grampus, 30. dakikada Danimarkalı forvet Kasper Junker’in attığı golle aradaki farkı 1’e indirerek umutlandı: 2-1.

Maçın sonuna kadar başka gol sesi çıkmayınca, Vissel Kobe, 2-1’lik skorla galibiyeti elde etti.

Bu galibiyetle birlikte Vissel Kobe, puanını 68’e çıkararak, ligde bitime bir hafta kala şampiyonluğunu ilan etti.

Takımın 46 yaşındaki teknik direktörü Takayuki Yoşida yönetiminde, bu sezon 33 maçta 20 galibiyet, 8 beraberlik ve 5 yenilgi aldı.

Öte yandan, ligde ikinci sırada yer alan Yokohama F. Marinos, dün kendi evinde Niigata ile 0-0 berabere kaldı ve puanını 64’e yükseltti.

J1 Ligi’nde üçüncü sırada ise, daha önce Galatasaray’ı da çalıştıran Michael Skibbe’nin yönettiği Sanfrecce Hiroshima, 55 puan ile bulunuyor. (AA)