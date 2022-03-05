Vitali Klitschko, kardeşinin öldürdüğü Rus sayısını açıkladı!

Kiev Belediye Başkanı eski dünya boks şampiyonu Vitali Klitschko ve kardeşi Wladimir, Rusya'ya karşı verdikleri savaşta öldürdükleri düşman asker sayısını açıkladılar...

Sozcu.com.tr

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İki eski ağır siklet boks şampiyonu olan Vitali ve Wladimir Klitschko kardeşler, Rusya’nın Ukrayna’yı işgaline karşı ülkelerini savunuyorlar. Kiev Belediye Başkanı da olan Vitali Klitschko, kardeşi Wladimir ile birlikte ön saflarda Rus askerlerine karşı savaşıyorlar.

Sky News’e konuşan 50 yaşındaki Vitali, 45 yaşındaki kardeşi Wladimir’in ‘dün gece yaklaşık 6 kişiyi öldürdüğünü’ söyledi. “Rus ordusunun ne kadar güçlü olduğuyla ilgilenmiyoruz, savaşmaya hazırız” diyen Vitali şu ifadeleri kullandı:

“Memleketimiz ve ailelerimiz için ölmeye hazırız çünkü burası bizim evimiz. Bu bizim geleceğimiz ve birileri evimize gelip geleceğimizi bizden çalmak istiyor.”

Ring efsaneleri geçtiğimiz günlerde bir video mesajı yayınlayarak, uluslararası toplumun Rus saldırganlığına karşı birlikte durmasını istedi. Wladimir, “Tüm uluslararası ülkelerin, Ukrayna’da yaşanan bir trajediyi ve kazananı ya da kaybedeni olmayacak anlamsız savaşı gözlemlemeye çağırıyorum. Size sadece bu Rus saldırganlığına karşı birlik olmamız gerektiğini söylemek istiyorum” dedi.

“ÜLKEM VE ŞEREFİM KEMERDEN ÖNEMLİ”

Öte yandan Klitschko kardeşlerin, üst düzey Ukraynalılardan oluşan suikast listesinde yer aldığı iddia edildi. Ukraynalı bir başka ağır sıklet boks şampiyonu Oleksandr Usyk de Rusya’ya karşı savaşta silahlanan isimler arasında. CNN’e konuşan Usyk, “Ringe ne zaman geri dönerim gerçekten bilmiyorum. Ülkem ve şerefim benim için şampiyonluk kemerinden daha önemli” ifadelerini kullandı.