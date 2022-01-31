Vitor Pereira olmadı, Frank Lampard Everton’da!

İngiltere Premier Lig takımlarından Everton, teknik direktörlük koltuğuna kim getireceği sorusuna yanıt buldu. Fenerbahçe'nin eski teknik direktörü Vitor Pereira ile de görüşen Everton, son kararını Frank Lampard'dan yana kullandı.

Sozcu.com.tr

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Son olarak Chelsea’ye çalıştıran Frank Lampard, Everton’ın yeni teknik direktörü oldu.

Everton ile 2,5 yıllık anlaşmaya varan Lampard, ilk icraat olarak Manchester United’on Hollandalı orta sahası Donny van de Beek’in kiralanması konusunda da hamlede bulundu. Everton’da 16 Ocak’taji Norwich City mağlubiyetinden sonra Rafael Benitez’in görevine son verilmişti. Yeni teknik direktörlük görevi için son olarak Fenerbahçe’yi çalıştıran Vitor Pereira, Duncan Ferguson ve Frank Lampard adaylar arasındaydı.

Üç adayla yapılan görüşmelerin ardından, Everton’ın sahibi Farhad Moshiri tercihini Lampard’dan yana kullandı. Lampard ile yapılan anlaşmanın kısa süre içerisinde resmen açıklanması bekleniyor.

LAMPARD’IN ACİL HEDEFİ LİGDE KALMAK

43 yaşındaki Lampard, yaklaşık 1 yıl önce Chelsea’den ayrılmıştı. İngiliz teknik direktörün acil önceliği, kulübü Premier Lig’de tutabilmek. Ligde 16. sıradalar ve küme düşme hattının 4 puan üzerindeler. Everton yeni teknik direktörüyle ilk maçına, 8 Şubat’ta Newcastle United deplasmanında çıkacak.

TEPKİLER PEREIRA’NIN ÖNÜNÜ KESTİ

Duncan Ferguson yönetiminde Aston Villa mağlubiyeti alan Everton’da yönetim acil bir karar vermek zorundaydı. Taraftarların Vitor Pereira tercihine tepki vermesinin ardından kulübün çoğunluk hissesinin sahibi Farhad Moshiri tercihini Lampard’dan yana kullandı.

VAN DE BEEK BEKLENTİSİ

Everton’ın yeni hocası Lampard, Van de Beek transferini de Newcastle United maçına yetiştirmek istiyor. Abdoulaye Doucoure, Tom Davis ve Fabian Delph gibi isimlerin sakatlığı nedeniyle orta sahada sorun yaşayan Everton, Van de Beek ile bu sıkıntıyı aşmak istiyor. United’da hem Ole Gunnar Solskjaer hem de Ralf Rangnick yönetiminde fazla süre şansı bulamayan Hollandalı orta saha, Crystal Palace’ten Patrick Vieira’nın da radarındaydı. Crystal maaşının yüzde 85’ini ödemeyi teklif etse de, Van de Beek’in tercihi Everton’da oynamak oldu. Van de Beek’in Londra’daki menajeri Hasan Çetinkaya, sözleşmesi sonuçlandırmak için son görüşmeleri yapıyor. Anlaşmada satın alma opsiyonunun yer almayacağı öğrenildi.