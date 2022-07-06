Vitor Pereira’lı Corinthians tarih yazdı! Boca Juniors’ı eledi…

Geçen sezon Fenerbahçe'yi çalıştıran Teknik Direktör Vitor Pereira, Corinthians ile Güney Amerika futboluna damga vurmaya devam ediyor...

Sozcu.com.tr

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Libertadores Kupası’nda Arjantin devi Boca Juniors ile karşılaşan Corinthians, Son 16 Turu mücadelesinde güçlü rakibini saf dışı bırakarak çeyrek finale yükseldi.

Vitor Pereira’nın öğrencileri, Brezilya’daki ilk maçı 0-0 beraberlikle tamamlamıştı. Boca Juniors deplasmanında oynanan rövanş mücadelesinin normal süresi de 0-0 berabere bitince galibi penaltı atışları belirledi ve Corinthians, ‘cehennem’ olarak tanımlanan Boca Uniors stadında zafere ulaşan taraf oldu.

Corinthians, Libertadores’te Boca Juniors’u eleyen ikinci takım olurken, bu başarıyı daha önce Pele’nin formasını giydiği Santos kulübü 1963’te yakalamıştı.

Maç sonunda açıklamalarda bulunan Portekizli teknik adam Pereira, oyuncularunın ‘ruhunu’ ve kulüp için ‘tarihe geçecek kahramanca zaferin’ önemine vurgu yaptı:

“TARİHE GEÇECEK BİR ZAFER”

“Takım ruhu çoğu zaman zorlukların üstesinden gelir. Yurt dışından çok oyuncumuz var. Bu kadar zorluğa rağmen, buraya geldik ve son dakikaya kadar savaştık. Corinthians tarihine geçecek bir zafer. Corinthians ruhuna sahip bir grup oyuncunun kahramanca zaferi.”

“SAVAŞMAYI BİLİYORLAR”

“Nasıl acı çekileceğini, organize kalmayı, sonuna kadar savaşmayı ve rekabet etmeyi biliyorlar. Brezilya Ligi’nde, Copa do Brasil’de ve şimdi Libertadores’te yolumuza devam ediyoruz. Bu ruhu hemen hemen her maçta gördüm. Muhteşem bir oyuncu grubu.”