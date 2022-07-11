Wayne Rooney MLS’e tarihi rakamla geri dönüyor

Derby Country’den istifa ederek teknik direktörlük görevinden ayrılan Wayne Rooney, MLS ekiplerinden DC United’a kulüp tarihine geçecek bir maaşla geri dönmeye hazırlanıyor.

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Teknik direktörlük kariyerine 2020-2021 sezonunun devre arasında futbolu bırakarak adım atan İngiliz futbolunun yıldız isimlerinden Wayne Rooney, ilk deneyimini Derby Country’de yaşadı.

Kasım 2020'de geçici antrenör olarak göreve başlamasının ardından 2021 yılı ocak ayında teknik direktör olarak takımın başında yer aldı. Kulübün ekonomik sıkıntıları sebebiyle 21 puanının silinmesiyle sezona başlayan İngiliz ekibi, sezon sonunda 34 puana ulaşsa da Championship'te kalmayı başaramazken, Wayne Rooney de görevinden ayrıldığını açıklamıştı.

Derby Country, Rooney yönetiminde 49 maçta 15 galibiyet, 13 beraberlik ve 21 mağlubiyet elde etmişti.

TEKNİK ADAM OLARAK GERİ DÖNÜYOR

Major League Soccer’da (MLS) istediği gibi bir sezon geçiremeyen DC United, Hernan Losada'nın yerine daha önce futbolcu olarak kadrosunda yer alan Wayne Rooney'yi teknik direktör olarak göreve getirmek istiyor.

ABD basınına göre, DC United, kulüp tarihinin en yüksek teknik adam maaşını vererek, 1 yıldan daha uzun süreli bir kontratla Rooney’yi göreve getirecek. 36 yaşındaki teknik direktöre yıllık 1 milyon doların üzerinde bir ücret teklif edildiği öğrenildi.

Wayne Rooney, futbolcu olarak gittiği DC United’dan 1 Ocak 2021 tarihinde ayrılarak Derby Country’ye transfer olmuştu. Derby Country’de bir yıl oynadıktan sonra futbolculuk kariyerine son veren yıldız isim, kulübün teknik ekibine katılmıştı.