Wimbledon’da ilginç final
İngiltere'nin Başkenti Londra'da düzenlenen Wimbledon Tenis Turnuvası'nda tek kadınlarda şampiyon belli oluyor.
Teniste sezonun üçüncü Grand Slam'i Wimbledon'da tek kadınlarda bugün şampiyon belli olacak. Önceki gün oynanan yarı finallerin ardından oluşan sürpriz finalde Tunuslu Ons Jabeur ile Kazak Elena Rybakina ilk şampiyonlukları için karşı karşıya gelecek.
Dünya sıralamasında ikinci sırada bulunan ve ülkesinde “Mutluluk Bakanı” lakabıyla anılan Jabeur, tarihte Grand Slam'de final gören ilk Arap, 1960'ta Güney Afrikalı Sandra Reynolds'ın ardından da ikinci Afrikalı raket oldu.
Turnuva boyunca çıktığı 5 karşılaşmasında rakiplerine set dahi vermeyen Simona Halep'i yarı finalde deviren diğer finalist Elena Rybakina ise ülkesi Kazakistan'dan Grand Slam tarihinde finale yükselme başarısı gösteren ilk tenisçi unvanını elde etti.