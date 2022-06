Wimbledon’ın son finalisti Matteo Berrettini’ye Covid-19 şoku

İngiltere’nin Başkenti Londra’da süren sezonun üçüncü Grand Slam’i Wimbledon Tenis Turnuvası’nın önemli raketlerinden Matteo Berrettini, Covid-19 testi pozitif çıktığı için turnuvadan çekildi.

Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla turnuvaya devam edemeyeceğini açıklayan Wimbledon Tenis Turnuvası’nın son finalisti Matteo Berrettini, “Söyleyecek kelime bulamıyorum” diyerek üzüntüsünü dile getirdi.

Paylaşımında yaşadıklarını anlatan Matteo Berrettini şu ifadeleri kullandı:

“Hafif grip semptomları gösteriyordum. Rakiplerimin ve turnuvaya katılanların sağlığını tehlikeye atmamak için Covid-19 testi olmaya karar verdim. Yaptığım testin sonucu pozitif çıktı. Covid-19 testimin pozitif çıkması nedeniyle Wimbledon’dan çekilmem gerektiğini duyurmaktan dolayı üzgünüm. Yaşadığım hayal kırıklığı anlatmak için söyleyecek kelime bulamıyorum. Bu yılki hayalim bitti ama daha güçlü geri döneceğim. Destekleriniz için teşekkür ederim.”

Wimbledon Tenis Turnuvası’nın resmi Twitter hesabı da Matteo Berrettini’nin sözlerinin yer aldığı bir paylaşımda bulundu. Paylaşımda “Seni özleyeceğiz Matteo, 2023’te daha güçlü dön” ifadelerine yer verildi.

We’ll miss you, Matteo – come back stronger in 2023 pic.twitter.com/vEu9yAHGNP

— Wimbledon (@Wimbledon) June 28, 2022