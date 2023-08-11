Wissam Ben Yedder ve kardeşi tecavüz suçlamasıyla karşı karşıya

Monaco'nun golcü oyuncusu Wissam Ben Yedder ve kardeşi, Beausoleil'deki cinsel saldırı suçlamaları üzerine gözaltına alındı. Ligue 1'in önde gelen golcülerinden biri olan Ben Yedder, Nice mahkemesi tarafından 900.000 Euro kefaletle serbest bırakıldı.

Sozcu.com.tr

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Monaco kaptanı ve Sevilla’nın eski oyuncusu Fransız Wissam Ben Yedder, Nice kentindeki bir mahkeme tarafından tecavüz, tecavüze teşebbüs ve cinsel saldırı ile suçlandı.

Yerel Nice Matin gazetesinin Nice savcılığından kaynaklara dayandırdığı haberine göre, 32 yaşındaki Ben Yedder gözaltında tutuldu ve mahkeme 900,000 Euro kefaletle serbest bırakılmasına karar verdi.

2016-2019 yılları arasında Sevilla forması giyen Ben Yedder ve aynı suçlamayla yargılanan 25 yaşındaki küçük kardeşi, 19 ve 20 yaşlarındaki iki kadın tarafından 10 Temmuz gecesi Monaco’ya yakın küçük bir Fransız kasabası olan Beausoleil’de bazı cinsel eylemlerde bulunmaya zorlanmakla suçlandı.

Geçtiğimiz sezon attığı 19 golle 2022-23 Ligue 1’in en golcü oyuncularından biri olan Fransız forvet, ülkesinin milli takım formasını da 19 kez giydi.

İddialar temmuz ayı ortasında ortaya çıktığında Monaco bir açıklama yaparak oyuncu hakkındaki haberlerden haberdar olduğunu ve dava “yargı sürecine tabi olduğu için kulübün yorum yapamayacağını” belirtti.