Wolverhampton’da Julen Lopetegui dönemi sona erdi
Wolverhampton, geçen yıl Kasım ayında göreve getirilen Julen Lopetegui ile yeni sezonunb başlamasına iki gün kala yollarını ayırdı.
İngiltere Premier Lig ekibi Wolverhampton’da teknik direktör Julen Lopetegui ile yollar ayrıldı.
Wolverhampton Kulübü, 56 yaşındaki İspanyol çalıştırıcının ligde 2023-2024 sezonunun başlamasına iki gün kala karşılıklı anlaşmayla görevinden ayrıldığını duyurdu.
İspanya Milli Takımı, Porto, Real Madrid ve Sevilla’yı çalıştıran Lopetegui, Kasım 2022’de Wolverhampton’ın başına geçmişti.
Lopetegui yönetimindeki Wolverhampton, geçen sezonu 41 puanla 13. sırada tamamladı. (AA)