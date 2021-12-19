Xavi’den Barcelona itirafı: ‘Benim 11 yaşımda anladığımı…’

Kötü günler geçiren Barcelona'da teknik direktörlük koltuğuna oturan Xavi Hernandez, Elche'yi 3-2 yendikleri karşılaşmanın ardından çarpıcı bir itirafta bulundu.

Sozcu.com.tr

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Barcelona Teknik Direktörü Xavi Hernandez, 2-0 öne geçmelerine rağmen son anlarda buldukları golle Elche’yi 3-2 yendikleri maçın ardından önemli açıklamalar yaptı. Başarılı teknik adam, Barcelona’dan ayrı kaldığı 6 yılda kulübün kimliğini kaybettiğini söyledi.

2015 yılında Luis Enrique yönetiminde kupaların hepsini toplayan Barcelona’da son kez forma giyen ve geçtiğimiz ay teknik direktör olarak Katalan devine geri gelen Xavi, döndüğünden beri karşılaştığı şeylere şaşırdığını itiraf etti. Maçtan sonra basın toplantısında konuşan Xavi, şu sözleri sarf etti:

“BENİ ŞAŞIRTAN ŞEYLER VAR”

“Barcelona’nın oyun modelini kaybettik ve onu geri getirmek zorundayız. Altı yıldır burada değilim ve taktik olarak beni şaşırtan şeyler var. Burada değildim bu yüzden sorumlu kim bilmiyorum ama bu bizim işimizi zorlaştırıyor.”

“BENİM 11 YAŞIMDA ANLADIĞIM ŞEYİ…”

“Oyuncuların büyük çoğunluğu pozisyonel oyunu anlamıyor. Benim 11 yaşımda anladığım mekanizmalar var ve o mekanizmalar buradaki bazı oyuncuların üzerinde işe yaramıyor.”

Geçtiğimiz hafta 21 yıl sonra ilk kez Şampiyonlar Ligi gruplarından bir üst tura yükselemeyen ve Avrupa Ligi’ne düşen Barcelona, Elche galibiyetiyle La Liga’da 7. sıraya yükseldi. Göreve gelen Xavi, kötü gidişi durdurmak için gençlere şans veriyor. Elche’ye karşı golü atan üç futbolcu da [Ferran Jutgla (22), Gaxi (17) ve Nico (19)] aslında B takımının oyuncusu.

“ŞAPKA ÇIKARTABİLİRSİNİZ”

Genç futbolcuların performansıyla ilgili de konuşan Xavi şu ifadeleri kullandı:

“Gavi’nin bu performansı için sadece şapka çıkartabilirsiniz. Muhteşem bir oyun oynuyor. Nico, Abde, Araujı, Balde de aynı şekilde. Onlar kulübün geleceği. 18 yaşımdayken burada oynadım ve korktum. Bu adamlar kişilikleriyle dolup taşıyor. Bu nesilden çok memnunum. Gavi özellikle heyecan verici. En şaşırtıcı yanı 17 yaşında olması. Nasıl rekabet ettiğine bir bakın. Bugün bir gol ve asistle fark yarattı. Onu kimseyle karşılaştırmak istemiyorum.”

Xavi, Barça’da yükselen yetenek kuşağının, 10 yıl önce Pep Guardiola altında birlikte oynadığı jenerasyondan daha iyi olabileceğini de söyledi: “Fark yaratabilecek çok iyi seviyede 7 oyuncudan bahsediyoruz. Fark yaratıyorlar dediğimde, tecrübeli oyucular için bir mesaj vermiyorum. Golleri atan ve asist yapanlar bu çocuklar.”

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