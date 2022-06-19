Yahyalı’dan Afrika’ya futbolla uzanan sevgi yolu

Yerköyspor formasını terleten Salifou Soumah’ın altyapısından yetiştiği kulübe Yahyalı’dan malzeme desteği yapıldı.

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Kayseri Birinci Amatör Küme ekiplerinden Yerköyspor’da forma giyen Salifou Soumah, Gine Cumhuriyeti'nde bulunan Academie Siak Foot takımına forma ve diğer futbol antrenman malzeme yardımı yaptı.

Yerköyspor Başkanı Hacı Yusuf Şahin; “Bu yıl Salifou Soumah bizim formamızı terletti. Salifou sayesinde Gine Cumhuriyeti'nde bulunan Academie Siak Foot takımı ile sıcak ilişkiler gelişti. Bunun sonucunda Acedemie SF takımı ile kardeş takım olduk. Afrika'da top oynayan bu kardeşlerimizin formasının üzerinde Türk bayrağının olması Türk Gine kardeşliğinden dem vurması bizim için paha biçilmez tanıtım ve sevgi bağıdır. Afrika bizim tarihten gelen kadim dostluğumuzun olduğu diyarlar. Bu vesile ile onların yüreklerine dokunabilirsek ne mutlu bize” dedi.