Yusuf Kabadayı, 2024’e kadar Bayern Münih’te!

Alman devi Bayern Münih, altyapısında yetiştirdiği ve 1 hafta önce 18 yaşına giren Türk futbolcu Yusuf Kabadayı ile profesyonel sözleşme imzaladı.

Sozcu.com.tr

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Almanya’da Bayern Münih altyapısında yetişen Türk forvet Yusuf Kabadayı, 2012’den beri alt yaş kategorilerinde formasını giydiği kulübüyle profesyonel sözleşme imzaladı. 18. yaş gününden bir hafta sonra kendisini 2024’e kadar Bayern Münih’e bağlayan sözleşmeye imza atan Kabadayı, Alman ekibinin büyük umutlar beslediği isimlerden biri.

Milli takımlar düzeyinde U15 ve U16’da Türkiye için oynayan Yusuf Kabadayı, U18’de ise Alman Milli Takımı’nı tercih etti. Yaklaşık 10 yıldır Bayern Münih’in tüm alt yaş takımlarında forma giyen Yusuf Kabadayı’nın imzası sonrası konuşan Altyapı Yöneticisi Jochen Sauer, “Altyapı ürünü olarak anılmayı hak eden biri varsa, o da Yusuf’tur. Artık bizimle geleceğe gideceği için mutluyuz. Yusuf harika bir forvet. Onun adına çok heyecanlıyım” dedi.

Sezon başında dönüşümlü olarak U19 takımında da oynayan Kabadayı, Eylül sonunda UEFA Gençlik Ligi maçında ciddi bir omuz sakatlığı yaşadı. Geçen hafta sonu sahalara dönen Yusuf, “Münih’te doğdum ve küçüklüğümden beri Bayern forması giyiyorum. Bu yüzden minnettarım ve kulüpte sonraki adımlarım için heyecanlıyım” ifadelerini kullandı.

U15 Türkiye Milli Takımı ile 7 maçta 4 gol atan Yusuf, U16 takımıyla sadece 1 maçta forma giydi. Almanya U18 takımıyla 3 maçta 2 gol atan genç futbolcu, santrfor mevkisinin dışında sol kanatta da görev alabiliyor.

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