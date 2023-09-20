Yusuf Yazıcı attı, Lille Konferans Ligi’ne galibiyetle başladı
Lille, Konferans Ligi'nde Olimpija Ljubljana'yı sahasında 2-0 yenerken Yusuf Yazıcı takımının son golünü kaydetti.
UEFA Avrupa Konferans Ligi’nde heyecan Lille-Olimpija Ljubljana maçıyla başladı. Pierre Mauroy Stadı’nda oynanan mücadeleyi ev sahibi Lille 2-0 kazanmayı başardı.
A Grubu’nun ilk maçında Lille 43’te David’in penaltı golüyle 1-0 öne geçti. İkinci yarının başında Zhegrova’nın yerine oyuna dahil olan milli futbolcu Yusuf Yazıcı, 90+4’te maçın skorunu belirleyen golü kaydetti.
Bu sonuçla Lille 3 puana yükselirken Olimpija Ljubljana gruba puansız başladı.
Lille grubun 2. haftasında 5 Ekim Perşembe günü KI Klaksvik’e konuk olacak. Olimpija Ljubljana ise S.Bratislava’yı ağırlayacak.