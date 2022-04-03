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Yusuf Yazıcı, CSKA Moskova’yı golleriyle taşıyor!

Rusya'da CSKA Moskova forması giyen Yusuf Yazıcı, Ural Yekaterinburg ile oynadıkları maçta 90+4'te son sözü söyleyen isim oldu. Milli futbolcu Yusuf Yazıcı, Rusya'daki gollerine ara vermeden devam ederken Ayın Oyuncusu seçildi.

Sozcu.com.tr
Yayınlanma: 19:21 - 03 Nisan 2022 Güncellenme:
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Yusuf Yazıcı, CSKA Moskova’yı golleriyle taşıyor!

Rusya Premier Lig 23. haftasında Ural Yekaterinburg’u ağırlayan CSKA Moskova, Yusuf Yazıcı’nın 90+4. dakikada attığı golle 1 puanı kurtardı.

Maçın 3. dakikasında Igor Diveev’in golüyle 1-0 öne geçen CSKA Moskova, 7. dakikada Jaka Bijol’un kendi kalesine attığı gole engel olamayınca skor 1-1’e geldi. Kümede kalma savaşı veren Ural, 55. dakikada Eric Bicfalvi’nin golüyle 2-1 öne geçti ancak, 90+4’te penaltıdan topu ağlara gönderen Yusuf Yazıcı maçın sonucunu 2-2 olarak belirledi.

Ara transferde CSKA Moskova’ya giden Yusuf Yazıcı, Rusya’da oynadığı son 5 maçta 7 gol attı ancak, takımının şampiyonluk yarışında yara almasına engel olamadı.

Ural maçındaki beraberlikle 43 puana ulaşan CSKA Moskova, lider Zenit’in 6 puan arkasında kaldı.

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