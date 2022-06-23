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Yusuf Yazıcı transferi olmadı

CSKA Moskova, Yusuf Yazıcı transferi konusunda Lille ile anlaşma sağlanamadığını duyurdu.

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Yusuf Yazıcı transferi olmadı

Geçtiğimiz sezonun devre arasında Fransa Ligue 1 ekiplerinden Lille’den Rusya Ligi’nde mücadele eden CSKA Moskova’ya kiralanan Yusuf Yazıcı, Rus ekibine veda etti. Yusuf Yazıcı’nın bonservisini almak için Lille ekibiyle görüşmelere başlayan CSKA Moskova, transferin gerçekleşmediğini açıkladı.

CSKA Moskova, resmi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, iki kulübün bonservis bedeli konusunda anlaşmaya varamadığını duyurdu. Paylaşımda Yusuf Yazıcı’nın CSKA Moskova forması altında attığı gollerin videosuna da yer verildi.

Paylaşımda “Yusuf Yazıcı CSKA’dan ayrıldı. CSKA ve Lille, Türk orta saha oyuncusunun transferi konusunda anlaşmaya varamadı. Yazıcı, 12 maçta forma giydi ve 8 gol kaydetti. CSKA takımında geçirdiği parlak bahar dönemi için Yusuf’a teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz!” denildi.

Trabzonspor altyapısında yetişen ve 2019 yılında Lille’e 17.5 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında transfer olan Yusuf Yazıcı, 350 bin Euro kiralık ücreti karşılığında 19 Ocak 2022 tarihinde CSKA Moskova’ya gelmişti.

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