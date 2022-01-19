Yusuf Yazıcı’nın CSKA Moskova’ya transferinde ‘Nataşa’ rezaleti!

Rusya'nın CSKA Moskova takımına transfer olan milli futbolcumuz Yusuf Yazıcı'nın duyurulduğu videoda skandala imza atıldı. Rus ekibinin resmi transfer duyurusu tepkilerin ardından yayından kaldırılırken, CSKA Moskova'dan açıklama geldi.

Sozcu.com.tr

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Fransa’nın Lille takımından Rus ekibi CSKA Moskova’ya transfer olan Yusuf Yazıcı, istemeden de olsa tarihin en kötü transfer duyurularından birinde yer aldı.

CSKA Moskova milli futbolcunun transferi için hazırladığı videoda, Yusuf Yazıcı’yla Instagram’dan üzerinden yapılan bir mesajlaşma mizanseni yapıldı. Görüntülerde CSKA Moskova’nın transfer için Yusuf Yazıcı’ya sürekli mesaj attığı, yıldız futbolcunun ise cevap vermediği görülüyor. Ancak CSKA Moskova cephesinin “Yusuf, burası Rusya. Bir sürü Nataşa (Rusya’daki seks işçileri kastediliyor) var” yazmasının ardından Yusuf Yazıcı sözde “Yoldayım, 5 dakika” yanıtını veriyor.

Um dos piores vídeos da história para apresentar um jogador. CSKA apresentou assim o turco Yusuf Yazıcı. Uma troca de mensagens pelo Instagram, que fica sem resposta. Isso até o CSKA escrever que na Rússia tem muitas Natashas (prostitutas, na gíria local). Então ele aparece. pic.twitter.com/lxrijIsmSd — Fábio Aleixo (@fabiopaleixo) January 19, 2022

Gelen tepkilerin ardından videoyu yayından kaldıran CSKA Moskova’da, kulübün televizyon müdürü Katerina Kirilcheva, “Yayınladığımız video için çok üzgünüm. Çok kısa sürede bir senaryo yazmam gerekiyordu ve aklıma bu geldi. Uygunsuz, başarısız ve biraz saldırgan bu video için özür dilerim. Ayrıca kişisel olarak Yusuf’tan da özür dilerim” ifadelerini kullandı.

Заявление главного редактора CSKA TV Катерины Кирильчевой о ситуации с презентацией новичка команды pic.twitter.com/3octwzVAsv — ПФК ЦСКА Москва (@pfc_cska) January 19, 2022

FEDERASYONDAN TEPKİ GELDİ

Rusya Futbol Federasyonu Etik Kurulu Başkanı Andreev ise “Aptalca bir video! Kadınlarımız hakkında saldırgan bir paylaşım. Böyle şaka mı olur? Etik kurulumuz bu durumu değerlendirecek” sözleriyle tepki gösterdi.

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