Zeki Çelik resmen Roma’da!

İtalya Serie A ekiplerinden Roma, milli savunma oyuncusu Zeki Çelik'i kadrosuna kattığını resmen açıkladı.

Sozcu.com.tr

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Son 4 sezondur Fransa’da Lille forması giyen sağ bek Zeki Çelik, Jose Mourinho’nun başında olduğu Roma’ya transfer oldu.

25 yaşındaki milli savunma oyuncusu, İtalya’nın köklü kulübüyle 4 yıllık sözleşmeye imza attı. Transfer sonrası Roma’nın internet sitesine konuşan Zeki Çelik, “Böylesine önemli bir kulüpte oynamak benim için onur. Büyük hedeflerim var ve takımın başarısına katkıda bulunmak istiyorum. Kendimi hazır ve odaklanmış hissediyorum. Beni her zaman sahada mücadele ederken göreceksiniz” ifadelerini kullandı.

Kariyerine Bursaspor’da başlayan Zeki Çelik, 2016’da İstanbulspor’dan 1 milyon 250 bin euro karşılığında Lille’e transfer edilmişti. Fransız ekibiyle lig şampiyonluğu yaşayan milli oyuncu, Ligue 1’de çıktığı 118 maçta 6 gol atıp 14 de asist yaptı.

SÖZLEŞME DETAYLARI

Zeki Çelik’in transferine dair maddi detaylar paylaşılmazken, İtalya basını konuyla ilgili bilgiler verdi. Corriere dello Sport’a göre, Zeki Çelik sezon başına 2 milyon euro garanti ücret kazanacak. Lille’deki sözleşmesinin son sezonunda olan futbolcu için Roma’nın 7 milyon euronun biraz altında bonservis bedeli ödeyeceği ve sonraki satıştan yüzde 15 pay vereceği belirtildi.