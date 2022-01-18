Zimbabve-Gine maçını yöneten Salima Mukansanga tarihe geçti

Afrika Uluslar Kupası'nda Zimbabve ile Gine arasında oynanan karşılaşmayı yöneten Salima Mukansanga, tarihe geçti.

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Kamerun’da düzenlenen Afrika Uluslar Kupası B Grubu’nda Zimbabve ile Gine arasındaki maç, tarihi bir ana tanıklık etti. Karşılaşmada görev yapan Salima Mukansanga, Afrika Uluslar Kupası’nda düdük çalan ilk kadın orta hakem oldu.

Ruandalı Salima Mukansanga, daha önce 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları, 2019 Fransa Kadınlar Dünya Kupası, 2018 17 Yaş Altı Kadınlar Dünya Kupası’nda da görev yapmıştı. Başarılarına bir yenisini ekleyen 33 yaşındaki Salima Mukansanga, böylece tarihe adını yazdırmış oldu.

BASKETBOLU BIRAKTI, BASAMAKLARI TIRMANDI

Kariyerine basketbol oyuncusu olarak başlayan Salima Mukansanga, 15 yıl önce futbol hakemi olmaya karar verdi. Başarılı kariyerini her geçen gün geliştiren Salima Mukansanga, Afrika Uluslar Kupası’nda da düdük çalarak bir ilke imza atmayı başardı. 33 yaşındaki hakem, yine Kamerun’daki Afrika Uluslar Kupası’nda 10 Ocak tarihinde oynanan Gine-Malavi maçında dördüncü hakem olarak görev yapmıştı.

2018 yılından bu yana orta hakem olarak görev yapan Salima Mukansanga, Ruanda 1. Ligi’nde de düdük çalıyor.