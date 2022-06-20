Zinedine Zidane serveti elinin tersiyle itti

Deneyimli teknik direktör Zinedine Zidane, Paris Saint Germain'in kendisine önerdiği dudak uçuklatan rakamı kabul etmedi.

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Fransa Ligue 1'de sezonu şampiyon olarak bitirmesine karşın yeni sezon öncesinde Mauricio Pochettino ile yollarını ayırmaya hazırlanan Paris Saint Germain'de teknik direktör arayışları devam ediyor. RMC Sport'ta yer alan haberde, Zinedine Zidane'ın, başkent ekibinden gelen teklifi reddettiği ve Fransa Milli Takımı'nın başına geçmek için Dünya Kupası’nın bitmesini beklemeyi tercih edeceği bildirildi.

Paris Saint Germain, Zinedine Zidane’a yıllık 25 milyon Euro net ücret alacağı bir teklif sunmuştu. Fransız çalıştırıcı, teklifi kabul etmesi halinde Manchester City’den 23 milyon Euro kazanan Pep Guardiola ve 24 milyon Euro maaşı bulunan Atletico Madrid’i çalıştıran Diego Simoene’yi geride bırakarak, dünyanın en çok kazanan teknik direktörü olacaktı.

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Antrenörlük kariyerine Real Madrid'in altyapısında başlayan Zidane, iki farklı dönemde A takımda görev almıştı. İspanyol ekibiyle 3 kez Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu yaşayan Zidane, 2021'de kulüpten ayrılmıştı.

Bu arada PSG'nin Nice Teknik Direktörü Christophe Galtier'le görüşmelere başladığı öne sürüldü. Galtier, Lille ile 2020-21'de Ligue 1 şampiyonluğu kazanmıştı.