Zlatan Ibrahimovic futbolu bırakabilir

Milan'da forma giyen 40 yaşındaki Zlatan Ibrahimovic artık vedaya hazırlanıyor! Sözleşmesi sona erecek İsveçli golcü, sezonu kupayla kapatması halinde emekliğe ayrılacak.

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İtalya Serie A’da Milan forması giyen Zlatan Ibrahimovic, bu sezon İtalya Kupası’nı kazanmaları veya ligde şampiyon olmaları halinde emekli olmayı düşünüyor.

İtalya’nın ünlü gazetesi La Gazzetta dello Sport’un haberine göre; Milan ile Zlatan Ibrahimovic sezon sonunda bitecek sözleşme için görüşmelere başlamadı.

7 MİLYON EURO KAZANIYOR

40 yaşındaki Zlatan, Milan’da 7 milyon Euro yıllık ücretle takımın en çok kazananları arasında bulunuyor. Bu sezon sık sık sakatlık yaşayan Ibrahimovic, İsveç Milli Takımı’nın da Dünya Kupası’na gidemeyecek olmasıyla ilk kez ciddi olarak emekli olmaya yakın.

Milan İtalya Serie A’da 31. hafta sonunda 67 puanla liderlik koltuğunda oturuyor. Kırmızı-siyahlılar, İtalya Kupası Yarı Finali’nde Inter ile ilk maçta 0-0 berabere kaldı.

Bu sezon Milan formasıyla tüm kulvarlarda 23 maça çıkan Ibrahimovic, 8 gol, 2 asist yaptı.