Zlatan Ibrahimovic kendini şımarttı! Dudak uçuklatan rakam

İsveçli futbolcu Zlatan Ibrahimovic, doğum gününde kendisine aldığı hediye ile gündeme oturdu.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Serie A takımlarından Milan’da forma giyen İsveçli yıldız futbolcu Zlatan Ibrahimovic, doğum gününde kendisine aldığı hediye ile araba koleksiyonuna bir yenisini daha ekledi. Zlatan Ibrahimovic, 40. doğum gününü kendisine aldığı Ferrari SF90 Stradale ile kutladı.

Elektrikle çalışan, üstü açılan, altın renkli Ferrari SF90 Stradale için 450 bin Euro (Yaklaşık 7 milyon TL) ödeyen Zlatan Ibrahimovic, Milano sokaklarında yeni arabası ile tur atarken görüntülendi. İsveçli yıldız, Ferrari SF90 Stradale’ye sahip olan dünyadaki 500 kişiden biri oldu.

Zlatan Ibrahimovic’in garajında Ferrari Monza SP2, Porsche 911 Targa 4S, Ferrari Enzo, Ferrari F360, Ferrari F430 Spider, Maserati GT MC Stradale, Lamborghini Urus ve Porsche 918 Spyder da bulunuyor.

SF90 STRADALE

Hibrit süper spor otomobil olan Ferrari SF90 Stradale, 1000 PS‘lik motor gücüne sahip… Otomobil, 0-100 km/s hızlanmasını 2.5 saniyede, 0-200 km/s aralığını 6.7 saniyede tamamlıyor. Araç, 100 kilometre hızla giderken tamamen durmayı 29.5 metrenin altında gerçekleştiriyor. Maksimum sürat değeri ise 340 km/s…