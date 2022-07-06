Zlatan Ibrahimovic sözleşme imzaladı! 41 yaşına kadar…

İsveçli futbolcu Zlatan Ibrahimovic, İtalyan devi Milan ile 1 yıllık sözleşme imzaladı. Sakatlığı nedeniyle yaklaşık 6 ay sahalardan uzak kalacak olan Ibrahimovic'in bu imzası büyük sürprize neden oldu.

Sozcu.com.tr

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İtalya Serie A ekiplerinden Milan, 40 yaşındaki Zlatan Ibrahimovic’i takımda tuttu.

İsveçli forvet, dizinden ciddi bir ameliyat olmasına rağmen, Milan ile 1 yıllık yeni sözleşme imzaladı. Geçtiğimiz hafta Milan ile sözleşmesi sona eren ve serbest oyuncu konumuna düşen Ibrahimovic, diz ameliyatı sonrası iyileşmeye çalışıyor.

Sakatlığının ileri düzeyde olması nedeniyle emekli olabileceği konuşulan Ibrahimovic, Milan’la yeni sözleşme imzalayarak büyük bir sürprize imza attı. Milan Teknik Direktörü Stefano Pioli, Zlatan’ın sakatlık problemlerine rağmen soyunma odasında ve sahada önemli bir figür olduğu için takımda kalmasını istedi.

6 AY OYNAYAMAYABİLİR

Öte yandan İtalyan gazeteci Fabrizio Romano’nun verdiği bilgiye göre, dizinden ameliyat olan Ibrahimovic’in iyileşmesi 6 ay sürebilir. Ancak yıldız golcü düşük bir maaşı kabul etti. İkonik futbolcu, ilerleyen yaşına rağmen geçen sezon Milan formasıyla 27 maçta 8 gol attı ve Milan’ın 11 yıl sonra Serie A şampiyonluğuna ulaşmasında önemli rol oynadı.

“ÖN ÇAPRAZ BAĞ OLMADAN OYNADIM”

Sezon bittikten sonra sağlık durumu hakkında paylaşım yapan Zlatan, “Son altı ay boyunca sol dizimde ön çapraz bağ olmadan oynadım. Altı ay boyunca şişik bir diz. Son altı ayda takımla sadece 10 kez antrenman yapabildim. Altı ayda 20’den fazla enjeksiyon yapıldı ve haftada bir dizdeki sıvı boşaltıldı” demişti.