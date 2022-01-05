1.96’lık kule Dzyuba, Fenerbahçe’nin gündeminde

Zenit ile sözleşmesi bitecek 1.96’lık Artem Dzyuba, Fenerbahçe'nin gündeminde. 33 yaşındaki pivot santrforun kariyerindeki yeni sayfayı İstanbul'da açmak istediği ileri sürüldü.

İrfan YİRMİBEŞ

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Devre arasında santrfor takviyesi yapmayı planlayan Fenerbahçe'de listenin ilk sıralarına Artem Dzyuba çıktı. Zenit ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek Rus forvetin kariyerinin son döneminde yeni bir sayfa açmayı planladığı belirtildi. Transferi gündeme getiren Football_rus adlı sitede yer alan haberde, 33 yaşındaki Dzyuba'nın taliplilerinden birinin Fenerbahçe olduğu ve menajerinin sarı-lacivertlilerle anlaşmaya yakın olduğu ileri sürüldü.

10 GOL 9 ASİST

Haberde, deneyimli forvetin Fenerbahçe'de kendini tekrar kanıtlayıp Rusya Milli Takımı Teknik Direktörü Valeriy Karpin'nin gözüne girmeyi planladığı vurgulandı. 1.96'lık pivot santrfor bu sezon forma giydiği 24 maçta 10 kez fileleri sarsarken 9 da asist katkısı yaptı.

FERDİ VE MUHAMMED TAMAM, SERDAR VE BERKE BELİRSİZ

Fenerbahçe’de Serdar Aziz, Ferdi Kadıoğlu, Berke Özer ve Muhammed Gümüşkaya'nın menajerleri ile sözleşme uzatma görüşmelerini, yönetim kurulu üyesi Selahattin Baki yürütüyor. İlk olarak Ferdi ile 5 yıllık yeni sözleşme konusunda anlaşmaya varıldı. Genç yıldızın yıllık 15 milyon TL'ye imza atacağı öğrenildi. Muhammed'le de 4.5 yıllık anlaşma sağlandı. Serdar Aziz ve Berke ile görüşmeler sürüyor. Roma'nın talip olduğu Berke'nin durumu belirsiz.