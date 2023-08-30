1. Lig’de haftanın hakemleri açıklandı
1. Lig'de 4. hafta karşılaşmalarını yönetecek hakemler belli oldu.
Trendyol 1. Lig’de 4. hafta müsabakalarını yönetecek hakemler belirlendi.
Türkiye Futbol Federasyonundan (TFF) yapılan açıklamaya göre sezonun dördüncü haftasında oynanacak maçlarda şu hakemler görev yapacak:
1 Eylül Cuma:
- 21.00 Adanaspor-Kocaelispor: Muhammet Ali Metoğlu
2 Eylül Cumartesi:
- 17.00 Teksüt Bandırmaspor-Sakaryaspor: Kutluhan Bilgiç
- 19.15 Boluspor-Ankara Keçiörengücü: Alpaslan Şen
- 19.15 Manisa FK-Tuzlaspor: Ömer Tolga Güldibi
- 21.45 Eyüpspor-Bitexen Giresunspor: Ömer Faruk Turtay
3 Eylül Pazar:
- 17.00 Bodrumspor FK-Ümraniyespor: Fatih Tokail
- 19.15 Ahtatcı Çorum FK-Gençlerbirliği: Oğuzhan Çakır
- 21.45 Altay-Göztepe: Ozan Ergün
- 21.45 Astor Enerji Şanlıurfaspor-Erzurumspor FK: Burak Olcar (AA)