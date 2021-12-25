1 liralık gelire 2 lira harcanıyor! 5 yılda 1.8 milyon zarar…

“Dünya ve Türk futbolunda Covid etkisiyle daralma yüzde 20 iken bu rakam siyah-beyazlılarda yüzde 16 şeklinde oluştu. Buna rağmen net zarar 595 milyon TL. Yani kulüp, 1 lira kazanmak için 2 liralık gelire katlanıyor.”

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SIYAH-beyazlı kulüpte, pandemi nedeniyle yapılamayan 2019 ve 2020 yıllarına ait idari ve mali genel kurul bugün ve yarın gerçekleştirilecek. Bu tarihi toplantı öncesi futbol ekonomisti Gökhan Tiryaki, Beşiktaş'ın mali röntgenini SÖZCÜ için çekti. Tiryaki, sadece Türkiye değil dünya sporunu da vuran pandemi döneminin söz konusu iki yılın mali durumunu etkilediğini vurguladı. Gökhan Tiryaki, kulübün açıkladığı bilançolar esasında şu tespitlerde bulundu:

GELİRLERDE COVİD ETKİSİ

“2020'DE gelirler, hem Şampiyonlar Ligi'ne katılamamak hem de pandeminin etkisiyle yüzde 15 azalarak 578 milyon TL'ye geriledi. Yayın gelirlerinde 3 milyon TL'lik artışın yanı sıra ‘Bırakmam Seni' kampanyasının da etkisiyle 50 milyon TL artan diğer gelirler haricinde Beşiktaş'ın gelirlerinde artış olmadı. Covid-19, dünya ve Türk futbol ekonomisinde yüzde 20 civarında daralmaya neden olurken bu oran Beşiktaş için yüzde 16 oldu. 2019 yılına göre ticari gelirlerde 31 milyon TL (yüzde 12) ve maç günü gelirlerinde ise 35 milyon TL (yüzde 35) gerileme meydana gelmiş durumda. Toplam zarar ise 595 milyon TL… Yani siyah-beyazlılar her 1 liralık geliri için 2 liralık gidere katlandı.”

YAPILANMA ANLAŞMASI REVİZE EDİLMELİ

“2019 yılı sonunda 1.1 milyar TL olan finansal borçlar 2.3 milyar TL'ye yükselmiş. Bunun 582 milyon TL'sinin bir yıl içinde ödenmesi gerekiyor. Burada dikkat çeken ayrıntı ise 2020 yılının tamamında elde edilen 531 milyon TL gelire rağmen sadece finansal kuruluşlara 582 milyon TL borç ödenmesi gerektiğidir. Bu da borç yapılanma anlaşmasının sürekli revize edilmesinin gerekliliğini bir kez daha gösteriyor. Kulübün 2020 sonu itibariyle 3.7 milyar TL olan borçlarının 2 milyar 33 milyon TL'si (yüzde 55) finansal kuruluşlarına. Bu sene borçlarını tekrar yapılandıran Beşiktaş'ın finansal borçları 3 milyarı TL'yi aştı. Üstelik bu borcu, 7.2 milyar TL olarak geri ödemek zorunda.”

FUTBOLDA TASARRUF EDİLDİ

BEŞIKTAŞ 2019-20 sezonunda yüzde 83 ücret/gelir oranına sahipti. 2020-21 sezonunda ise futbol ücretlerindeki 95 milyon TL tasarruf ve futbol gelirlerindeki 37 milyon TL artış ile birlikte bu oran yüzde 60'a geriletildi. Sporcu ücretlerinin Şampiyonlar Ligi'nde olunmadığında yüzde 50 seviyelerinden yüzde 70 bandına yükseldiği görülüyor. Bu oranın yüzde 50 bandını aşması kulüpleri ekonomik açıdan zorluyor.

GİDER DE AZALDI GELİR DE

2017 yılında 191 milyon Euro faaliyet giderine katlanan Beşiktaş; giderlerini Euro bazda yıllar itibariyle 177 milyon Euro, 128 milyon Euro ve 2020 yılında da 97 milyon Euro'ya kadar azalttı. Ancak giderlerindeki olumlu ivme gelirlere yansıtılamadığı için 2018 yılında gelirler, giderlerin yüzde 80'ini karşılarken 2020 yılında yüzde t48'ini karşılayabilir duruma geldi.

DÖVİZ ARTTI, İŞLER KARIŞTI

BEŞİKTAŞ'IN finansal tablolarında, döviz kurundaki yüzde 30 artışla birlikte pandeminin etkilerini daha iyi görebiliyoruz. 2019 yılında 259 milyon Euro aktif büyüklüğe sahip olan Beşiktaş'ın, 2020 yılı sonu itibariyle aktif büyüklüğünün yüzde 27 küçülerek 190 milyon Euro'ya gerilediği de görülmektedir. Bununla birlikte borçlarının Euro karşılığı da yüzde 12 azalarak 472 milyon Euro'dan 413 milyon Euro'ya gerilemiştir.

1.8 MİLYAR ZARAR

2020 yılında 594 milyon TL net zarar eden Beşiktaş, 92 milyon TL brüt zarar, 147 milyon TL faaliyet zararı ile 114 milyon TL negatif faiz ve vergi öncesi zarar (EBITDA) açıkladı. Beşiktaş, 2020 yılındaki 595 milyon TL ile birlikte 4 milyar 435 milyon TL'si son 3 yılda olmak üzere 5 yılda 1 milyar 811 milyon TL zarar etmiş oldu. Beşiktaş borçlarının büyüklüğünü tüm varlıkların yarısı bile olmaması ile yıllık gelirinin 6.37 kat fazlası olduğunu göz önüne getirdiğimizde daha iyi anlıyoruz.