1 yıl sonra Emre Belözoğlu fırtınası! Fenerbahçe erirken o yürüdü…

Medipol Başakşehir'le bu hafta Adana Demirspor'u da mağlup ederek 3'te 3 yapan ve 1 yıl sonra seriyi tutturan Belözoğlu sosyal medyada gündem oldu. Belözoğlu'nun Başakşehir'in başına geçtiği haftadan bu yana Fenerbahçe'nin sıfır çekmesi kıyaslamalara neden oldu.

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Süper Lig’de Emre Belözoğlu fırtınası esmeye devam ediyor… Beşiktaş maçıyla göreve başlayan genç teknik adam son 3’te 3 yaparak 9 puan topladı. Başakşehir, sahasında konuk ettiği Adana Demirspor karşısında yenik duruma düştüğü maçta galibiyete uzatma dakikalarında bulduğu golle uzandı.

Ligin 11. haftasında Başakşehir ile Adana Demirspor karşı karşıya geldi. Başakşehir Fatih Terim Stadyumu’nda Adana Demirspor, 60. dakikada Britt Assambalonga’nın penaltı golüyle öne geçti. Başakşehir, 71. dakikada Nacer Chadli’nin golüyle skoru eşitledi. Edin Visca, 90+2’de Başakşehir’e galibiyeti getiren penaltıyı attı.

1 YIL ARADAN SONRA MÜTHİŞ SERİYİ YAKALADI

Maçı 2-1 kazanan Başakşehir’de teknik direktör Emre Belözoğlu, Aykut Kocaman’ın 27 haftada yapamadığını 3 maçta yaptı ve 1 yıl aradan sonra üst üste 3 maçlık seri yakalamayı başardı. Son olarak geçtiğimiz sezon Okan Buruk ile 4 haftalık galibiyet serisi yalayan turuncu lacivertliler Belözoğlu’nun gelmesinin ardından sırasıyla Beşiktaş, Antalyaspor ve Adana Demirspor’u devirdi.

Ligin ilk 8 maçında Aykut Kocaman ile sadece 2 galibiyet alabilen Başakşehir toplam 27 hafta süren macerada en fazla 2 maçlık seri başarabilmişti.

Belözoğlu ile çıkışı bulan ve 15 puana ulaşarak 10. sıraya tırmanan Başakşehir 4 maç daha kaybetmezse Aykut Kocaman’ın 7 haftalık namağlup serisi yakalanmış olacak.

FENERBAHÇE’DE 3 HAFTADA 9 PUAN KAYIP VAR

Başakşehir ile yoluna kayıpsız devam eden Emre Belözoğlu son 3 haftada 9 puan toplarken Fenerbahçe’nin 9 puan kaybetmesi sosyal medyada gündem oldu. Son üç haftada Trabzonspor, Alanyaspor ve Konyaspor’a kaybederek 9 puandan olan sarı lacivertlilerde büyük bir hayal kırıklığı yaşanırken Pereira-Emre Belözoğlu kıyaslamaları yapıldı.

Geçen sezon başında Fenerbahçe Sportif Direktörü olarak göreve getirilen Emre Belözoğlu, Teknik Direktör Erol Bulut’la yolların ayrılmasının ardından takımın başına teknik sorumlu göreviyle gelirken performansıyla takdir toplamıştı.

Sarı lacivertlilerin başında ligde toplam 10 maça çıkan Emre Belözoğlu, bu maçlarda yalnızca 1 yenilgi alırken 2 beraberlik ve 7 galibiyetle son haftaya kadar şampiyonluk iddiasını sürdürmüştü.