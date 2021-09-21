10 kişilik Altay, Rizespor deplasmanında kazandı: 1-2

Süper Lig 6. hafta karşılaşmasında Çaykur Rizespor'a konuk olan Altay, 10 kişi kaldığı maçta sahadan 2-1'lik galibiyetle ayrıldı. Galibiyet hasretini bu maçta da sonlandıramayan Rizespor ise, son anlarda bulduğu gole rağmen beraberliği yakalayamadı.

Sozcu.com.tr

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Süper Lig’de bu sezon kötü günler geçiren Çaykur Rizespor, 6. hafta mücadelesinde ağırladığı Altay karşısında sahadan 2-1’lik mağlubiyetle ayrıldı. İzmir ekibi, zorlu deplasmanda 10 kişi kalmasına rağmen rakibine üstünlük kurarak iyi formunu sürdürdü.

İlk yarıda maçın golsüz devam ettiği dakikalarda Çaykur Rizespor baskılı bir futbol oynasa da, gol Altay’dan geldi. Dakika 44’te kullanılan köşe vuruşunda iyi yükselen Eric Björkander topu ağlara göndererek Altay’ı 1-0 öne geçiren isim oldu.

Mücadelenin 68. dakikasında ikinci sarı karttan kırmızı kart gören Khaly Thiam, Altay’ı 10 kişi bırakırken, bu dakikadan sonra İzmir ekibinin kalesine daha fazla yüklenen Rizespor savunmada da zaaflar verdi. Karşılaşmanın 73. dakikasında Rizespor savunmasını dağınık şekilde yakalayan Altay, Daouda Bamba’nın güzel hareketler sonrası yaptığı vuruşla skoru 2-0’a getirdi.

Birçok net fırsatı gole çeviremeyen ev sahibi Rizespor, 90+1’de Yannick Bolasie ile durumu 2-1 yapsa da, kalan dakikalarda başka gol olmayınca Altay sahadan galibiyetle ayrılan taraf oldu. Ligde üst üste iki mağlubiyet aldıktan sonra Göztepe derbisini kazanan Altay, Rizespor galibiyetiyle puanını 12’ye yükseltti. Henüz galibiyeti bulunmayan Rizespor ise 1 puanda kaldı. Rizespor ligde bir sonraki maçında Başakşehir’e konuk olacak. Altay ise, sahasında Beşiktaş’ı ağırlayacak.