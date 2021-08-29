10 kişilik Sivasspor, Göztepe’ye diş geçiremedi: 1-1

Süper Lig 3. Hafta karşılaşmasında Göztepe'yi ağırlayan Sivasspor, iki kez öne geçtiği ve 10 kişi kaldığı maçta son dakikalarda yediği golle sahadan 2-2'lik beraberlikle ayrılarak ligdeki ilk puanını aldı.

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Süper Lig 3. haftasında Sivasspor’a konuk olan Göztepe, zorlu deplasmandan 2-2’lik beraberlikle ayrıldı. Maçta iki kez öne geçen ev sahibi Sivasspor, 10 kişi kaldığı maçın son anlarında kalesinde gördüğü golle galibiyeti kaçırdı.

Mücadelenin 11. dakikasında Dimitris Goutas’ın golüyle 1-0 öne geçen Sivasspor, ilk yarıyı önde tamamladı. İkinci yarıya golle başlayan Göztepe 51’de Halil Akbunar ile skora dengeyi getirdi. Ancak Sivasspor’un savunma oyuncusu Goutas 66’da tekrar sahneye çıkarak takımına 2-1’lik üstünlüğü sağladı.

Karşılaşmanın 70. dakikasında Olarenwaju Kayode’nin kırmızı kart görmesiyle 10 kişi kalan Sivasspor, 84’te Beykan Şimşek’in golüne engel olamayınca mücadele 2-2’lik beraberlikle sona erdi.

Bu sonuçla Göztepe 2, Sivasspor ise 1 puana ulaştı. Göztepe ligde bir sonraki maçında Başakşehir’i ağırlarken, Sivasspor deplasmanda Fenerbahçe ile karşılaşacak.