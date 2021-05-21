10 numara futbolcu şampiyon teknik adam | Sergen Yalçın

HAZIRLAYAN: MELİH SADIKOĞLU

5 EKİM 1972'de İstanbul'da dünyaya gelen Ali Rıza Sergen Yalçın, dönemin ‘futbolcu mucidi' Serpil Hamdi Tüzün tarafından keşfedilir. Altyapısında futbolculuğuna başladığı Beşiktaş'ta şöhret basamakları çok yakındır… O zamanlar görev alan antrenörler ve futbolcu arkadaşları “Frikikte topun başındaysa rakip oyuncular santraya gitmeye hazırlanırdı” diye hitap ettiği Sergen'in müthiş sol ayağı kendisini 19 yaşındayken A Takım'a yükseltir. İlk maçı 1 Eylül 1991'de Gençlerbirliği karşılaşmasıydı.. Ve Beşiktaş ile tüm Türkiye artık Sergen Yalçın'ı tanır.

ELEŞTİRİ YAĞMURU VARDI

1991-1996 ve 2002-06 yılları arasında siyah-beyazlı formayı terleten Sergen Yalçın, Beşiktaş ile 3 lig şampiyonluğu kazanır. 2002-03 sezonunda Galatasaray'a attığı golle takımı şampiyon yapması hafızalardan silinmez. Yalçın'ı diğer futbolculardan farklı kılan bir özelliği ‘Yok artık' dedirten transferleridir. İstanbulspor, Fenerbahçe, Siirt Jetpa, Trabzon, Galatasaray, Etimesgut Şeker ve Eskişehirspor…. Futbolseverlerin çoğunluğu Sergen Yalçın'ı ‘Para için oynuyor, yeteneğini hiçe sayıyor' gibi sert ifadelerle eleştirir. Ve 2007'de futbol hayatına noktayı koyar.

2008’DE U15’TEYDİ

YALÇIN'IN antrenörlük kariyeri Kasım 2008 tarihinde Beşiktaş U15 takımıyla başladı. İlk ciddi serüven 2013-14 sezonunda Gaziantepspor dönemidir. 2014'te Sivas, 2017'de Kayseri ile Eskişehir, 2018'de Konyaspor ile Alanyaspor derken 2019'da Malatyaspor'la “Sergen Yalçın için iyi hoca olacak” yorumları yapılmaya başlar. 29 Ocak 2020'de Beşiktaş'a imza atan Yalçın, şu an itibariyle Beşiktaş'ı hem lig hem de Türkiye Kupası'nda zafere taşıyıp kulüp tarihine adını altın harflerle yazmıştır.

‘KERATA KENDİNİ GELİŞTİRDİ’

BEŞİKTAŞ'TA hem futbolcu hem de teknik direktör olarak tarih yazan Sergen Yalçın'ın bu başarısıyla akıllara gelen ilk isim Süleyman Seba'dır. Efsane Başkan Seba, Yalçın'ı siyah-beyazlı kulübe ilk adım attığı günden beri en iyi tanıyanların başında gelir. Seba, vefatından kısa süre önce bir TV programında Sergen Yalçın'ın teknik direktörlük görevinde ses getirmesiyle ilgili şu ifadeleri kullanmıştır: “Kilyos'tan aldılar getirdiler, o zaman küçüktü kerata iyi futbolcuydu. Kendine iyi baksaydı daha da geliştirirdi kendini, daha da iyi bir futbolcu olurdu. Aferin kendi kendini yetiştirmesini bildi.”

GALATASARAY’DA ŞAMPİYONLUK

2001-2002 sezonunda Mircea Lucescu'nun yönetiminde kilo fazlasını atan Sergen, performansıyla yine dikkat çekmeye başladı. Sezon sonunda Sergen, Galatasaray'la bir kez daha şampiyonluğu yaşarken, Şampiyonlar Ligi'nde de 9 maçta oynayıp attığı 2 golle, takımının gruplardan çıkmasına yardım etti.

TV YORUMCUSU, YARIŞMA JURİSİ

FUTBOLDAN sonra Fanatik Gazetesi'nde ve Vatan Gazetesi'nde köşe yazıları yazmaya başlayan Yalçın, Aynı zamanda TRT1 Stadyum programında, NTV ve NTVSpor kanallarında futbol yorumculuk yaptı. Sergen Yalçın, futbolu dışında özel yaşamıyla da oldukça dikkat çeken bir futbolcuydu. Sergen'in at yarışı tutkusu birçok takımında problem olmuştu. Sergen, Acun Ilıcalı'nın Devler Ligi adlı eski futbolcuların futbol turnuvasında da forma giymiştir. Ayrıca Sergen Yalçın, Yetenek Sizsiniz adlı programda 2011-2012 ve 2012-2013 iki sezon jüri üyeliği yapmıştır. Sergen Yalçın, sinema oyunculuğuna da soyundu. Yönetmenliğini Gani Müjde'nin üstlendiği; Sil Baştan tv dizisinde bir diğer başrol Yalçın'a aitti.