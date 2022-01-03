100 milyon Euro’luk aslanlar

Avrupa’dan bir kulüpten 18 milyon Euro teklif alan Marcao için 25 milyon Euro isteyen Galatasaray yönetimi, Kerem, Nelsson ve Mostafa’yla birlikte 100 milyon Euro gelir elde edebilir.

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Avrupa’nın gözü Galatasaray'ın yıldızlarında olunca sarı-kırmızılı yönetim kolları sıvadı. Marcao başta olmak üzere Nelsson, Kerem Aktürkoğlu ve Mostafa Mohamed, Avrupa'nın dev kulüplerinin scout listesinde yer alıyor. Sezon başında Napoli'nin kapısından dönen Marcao

için Avrupa'dan bir kulübün 18 milyon Euro teklif yaptığı öğrenildi.

KEREM İÇİN 25 MİLYON EURO

Yönetim, Brezilyalı stoper için en az 25 milyon Euro'luk teklif bekliyor. Atletico Madrid'in takibinde olan Kerem için de 25 milyon Euro fiyat koyan Cimbom, Nelsson ve Mostafa Mohamed'i de aynı rakamlarda elden çıkarmayı planlıyor. 4 futbolcuda toplamda öngörülen rakam: 100 milyon Euro… Mostafa, Afrika Kupası'nda Mısır Milli Takımı'yla boy gösterecek ve Avrupa'nın scoutları Galatasaraylı forveti yakından takip edecek.